Sorina Matei, despre DRAGNEA și MODIFICAREA LEGILOR: „N-AI CUM CU ĂȘTIA!”

Sorina Ruxandra Matei, jurnalistă, a vorbit despre situația actuală din România, în principal despre scandalul modificării legilor, dar și despre liderul PSD, Liviu Dragnea.





„Dialog cu Aliens. N-ai cum!

Vine cu nişte foi. Vreo 4-5, cu litere mari, bolduite, de-o şchioapă, pe care scrie cât China, “MODIFICĂRI PERVERSE LA CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ”. Pe foi erau nu atricolele din CPP, hai să zicem “perverse”. Ci erau explicate cumva, povestite, bolduite şi alea ca pentru proşti, în vreo 4-5 rânduri fiecare. Ce trebuie sa recite. Ca o poezie. Grea poezie. Îşi tot aşeza tacticos foile, luase pixul în mână, ziceai că dă examen. se pregătea de luptă. Eu picasem cu aşezarea în scaun lângă el. Jesus! Începem.

Eu zic că nu e mare catastrofă, că vor fi oricum para şi mega cotestate şi verificate, că practicienii din sistem nu se arată îngrijoraţi, că majoritatea-s preluări de la CSM.Aveam impresia că dacă-i mai spun şi de jurisprudenţă CEDO, implementare decizii CCR pe CPP sau directive o să-i pice capul pe scaun. Deci mă opresc.

Începe. Violurileeee, scapă Dragneaaaa, citea dar nu ştia nici el ce citea. Se concentra să citească de pe foi, citea cu greutate, marotele partidului, punctajele de fapt... Îl las...Iar zice violuri. Îi zic să se ducă cu violurile lui la propagandişti şi la arbitri de fotbal. Că ăia-s cu violurile. Şi că spune prostii..

- Şi scapă Dragnea, zice - Cu ce scapă Dragnea?, întreb Citeşte cu greu ceva cu reviziuirea. Nu prea înţelegea ce. - Păi Dragnea e de vină că Stanciu nu şi-a redactat motivarea sau trebuia să şi-o redacteze singur?, întreb. Când îi zic de Stanciu se opreşte brusc. Zici că înghiţise un cozonac. Dacă-i ziceam de jurisprudenţă se prăvălea pe scaun.

Apoi ajungem la CCR. - Păi nu sunt judecători, scapă el porumbelul.. - Dar ce sunt?, întreb - Curte Constituţională... - Şi Curtea Constituţională ce e?, mai întreb. Dvs nu aveţi noţiuni de bază, Curtea e unică autoritate de jurisdicţie constituţională în România.... - Să schimbăm legea, zice. Cum sunt desemnaţi judecătorii... - Care lege, domnule? Legea la ei are noţiuni vagi. Când îi întrebi ce lege, nu ştiu. - Legea... - Păi e reglementat prin Constituţie împărţirea 3 senat, 3 cameră, 3 preşedinte.Aveţi dvs majoritate de modificare a Constitutiei? Ştiţi cum se modifică Constituţia?

Tace. Îi arăt Constituţia. Omul era pa. Cred că nu citise niciodată în viaţa lui Constituţia. Scrie pe foi cu pixul. "Constituţie". Apoi observ că tot ce ziceam sau dacă îi venea câte o idee aşa din zbor scria pe foi. Aşadar, nu putea nici măcar să reţină. Dau să-i iau foile să le arăt. - Arătaţi-le la tv, la telespectatori. Veniţi aici şi citiţi de pe foi, fix ca pesediştii, şi habar n-aveţi de nimic, îi zic. N-aveţi noţiuni de bază, elementare. Trage de foi. Zice că sunt ale lui şi nu trebuie arătate telespectatorilor. - Păi, da, discutăm Codurile Penale la partid. Sunt punctajele colegilor de la partid. - Aha, deci. Dvs care aţi făcut amendamente la CPP, care aţi legitimat dezbaterea,acum urlaţi pe CPP cu punctajele politice. Şi dvs veniti acum cu punctajele politice de la partid.

Iar ajungem la Curte. Intră pe telefon judecătorul..Începe... - Păi dar Curtea când primeşte sesizări de zeci de pagini, în cât timp le citeşte?, scoate din el apropo de Iohannis şi cititul. Nu-i convenea nici tema cu cititul, nici cu Danilet al carui ONeGeu disparuse ca-n Triunghiul Bermudelor dupa ce tot Cotroceniul îl invocase. (NU-mi venea să cred ce aud urechilor) Apoi mai scoate una. Ceva cu Curtea şi plângere penală... - Probabil nu face plângere pentru că CCR nu vrea să degenereze,.Curtea are oricum alte instrumente, Curtile Europene...zic. În capul lui văd că e invers. Judecătorul e agresorul şi Simina e victima, cum ar veni. - Păi ea e autorul, spun. Şi vedem că şi preşedintele are un rol, că el a declarat că a lăsat-o, că i-a dat voie...Citesc chiar scriptul Cotroceniului de pe site. Omul evident că nu numai că nu ştia, dar nici nu voia să audă. - Păi, da, dar a zis altfel... - Cum a zis? Iar citesc. Acelaşi script. Declaraţia clară. - Păi da, dar..de ce s-a dus... - Cine să se ducă? - Judecătorul.. - Păi ea l-a convocat. Ea e autorul, e ca la violul dvs, nu autorul face plângere, ci victima!!!

