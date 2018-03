Sorina Matei despre MANIPULAREA FACEBOOK: Cum s-a blocat o investigație jurnalistică la Digi24 și cine este românul din spatele Cambridge Analytica.

Sorina Matei, realizatoarea unui talk-show la B1TV a publicat un atac extrem de dur la adresa siteului Digi24 și a coordonatorului acestuia, ziaristul Dan Turturică, fost redactor șef la România Liberă. Sorina Matei acuză faptul că i-a fost oprită o anchetă pe tema SCL, compania din România care reprezintă Cambridge Analytica, companie despre care susține că este condusă de Petar Imre, ginerele lui Teodor Meleșcanu.





Sorina Matei a pus o postare amplă pe Facebook în care face niște dezvăluiri fără precedent referitoare la modul în care este manipulat subiectul Cambridge Analytica. Deși nu spune exact despre cine este vorba, din conținutul postării se vede că se referă la locul de muncă pe care l-a avut anterior, respectiv siteul Digi24, coordonat de Dan Turturică. "Ma abțin mult, mult de tot, cât pot sa nu-l fac praf pe un domn deontolog de la o stație pe subiectul SCL. Deci domnul a oprit publicarea investigatiei pe site-ul stației, ca ii mirosea urat ca e cu anticorupția (îmi pare rău, dar așa arată actele, ca e cu anticorruption) apoi același domn văzând ca presa a preluat ancheta, a băgat pe site dar a semnat pe altcineva pe ea, respectiv a atribuit totul unui site prieten pentru ca avea prieteni acolo. După care m-am certat cu el- l-am întrebat dacă nu ii e rusine obrazului sa facă asta, despărțindu-ne in aceeași redacție doar câteva birouri, apoi a dat vina pe altcineva care nu avea nicio legătura cu mizeriile sale, iar acum a descoperit ca o floricica deontolog like subiectul SCL manipuland grosier pe un fake cu psd care este o servita. Acest domn a mai blocat și alte anchete pe site-ul pe care îl păstorește. Prefera sa preia lucruri slabe de la alții, prieteni din presa cu care face tot felul de șobolanii și alți indivizi, decât sa preia anchete difuzate chiar de colegii lui pe postul la care lucrează. Acest domn, culmea, a primit drepturi la replica pe subiectele preluate de el de la prietenii lui și trimitea secretara de redacție sa ne aduca noua drepturile la replica la mizeriile lui copy paste servite, spunând ca sunt la materialele noastre care nu au avut drepturi la replica. Acest domn care face toată ziua ture la SPP si ia de acolo tot felul de mizerii copy paste servite si șobolanii a fost in stare sa bage pe site-ul pe care îl păstorește informațiile de la SPP cu indicative de locație și alte chestii tehnice de a ras toată lumea zile in sir de el. E adevărat ca nu toți ziaristii au case cu lift nesustinute de venituri, nici restaurant cu grija instituțiilor statului trecut pe numele nevestei, nici nu fac mizerii sa deconteze mesele altora de pe firma pe care o avea la ziarul precedent la care lucra, nici nu subtilizează tot felul de contracte ciudate, nici nu suna prin ministere sa dea publicitate nevestei la nu știu ce fițuica de la transporturi, nici nu fac campanii for cash cu Triță Fanita, nici nu se inrudesc cu sefii de institutii și se duc pe banii lor la party-uri in străinătate. Și multe, multe, altele." Anterior, Sorina Matei a promis că astăzi revine cu dezvăluiri noi:

