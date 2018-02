Sorin Ovidiu Vântu, LECŢIE despre cum TREBUIE să te RĂZBUNI pe cei care sunt în SPATELE lui Kovesi

Sorin Ovidiu Vântu consideră că este greşită tactica de atac asupra şefei DNA, explicând că răzbunarea se face tăcut, fără zgomot, fără milă, fără să învrăjbești o nație întreagă şi, să fie faţă de adevăratul duşman, care o fi acela (!).





Sorin Ovidiu Vântu , în postarea de pe contul personal de socializare, sugerează faptul că n-ar fi Kovesi dusmanul, ci aceia care au dat ordinul de lichidare a elitelor din politică, business, administraţie folosind sloganul (unul fals) lasă să se înţeleagă :„Jos corupția!”

"Am cunoscut și procurori a căror singură preocupare era aceea de a interpreta în mod tendențios și ignorant (uneori cu o vădită dorință de a ignora) probele aflate la dosar, am cunoscut și judecători care, din nepricepere sau lene, considerau cercetarea judecătorească doar o formalitate inutilă, luând drept percepte biblice rechizitoriile făcut de procurori, și am cunoscut o grămadă de parlamentari tâmpiți (...) E normal să vrei să te răzbuni când consideri că cineva ți-a făcut un rău, băi generație, dar asta este doar între tine și dușman. Și trebuie să-l privești în ochi atunci când îl lovești, nu să te ascunzi ca un iepure în spatele unora pe care i-ai pus să-l hăituiască în prealabil.

(...) Răzbunarea se face tăcut, fără zgomot, fără milă și fără să învrăjbești o nație întreagă. Dar mai presus de toate astea, n-ai voi să-ți umilești dușmanul. Asta îți anulează propria demnitate. Iar, în final, cei care o hăituiesc ar trebui să-și pună o întrebare elementară: Oara Kovesi a fost dușmanul? La această întrebare răspunsul probabil că se știe, dar este mult mai comod și mai puțin riscant să hăituiești o muiere decât să-i numești pe cei care se ascund pe după fustele ei, și care au dat practic ordinul de lichidare a elitelor din politică, business, administrație, folosind sloganul – „Jos corupția!” , a scris Sorin Ovidiu Vantu.

