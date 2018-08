Solutii avantajoase de printare cu toner imprimanta de calitate premium

Termenul de toner se refera la pulberea de grafit utilizata pentru a imprima prin tehnologia laser.





Spre deosebire de cerneala utilizata in imprimantele cu jet de cerneala, un toner imprimanta este proiectat asupra colii de hartie si apoi trece printr-un process de incalzire, in urma caruia plasticul se topeste pe hartie.

In cazul in care ai de imprimat frecvent un volum mare de documente text, un toner laser este produsul pe care il cauti. Afla de ce din randurile de mai jos.

Performanta imprimarii prin tehnologie laser

Imprimantele bazate pe tehnologia laser sunt mult mai rapide decat imprimantele cu jet de cerneala, dar se dovedesc a fi si mai ieftin de utilizat. In plus, in vreme ce majoritatea imprimantelor cu jet de cerneala sunt concepute pentru a face fata operatiilor de imprimare cu volum mic, cele bazate pe toner laser sunt mai robuste si capabile sa imprime un volum mai mare de coli in timp mai scurt.

Un alt beneficiu evident al tonerelor laser reiese din comparatia cu cartusele cu cerneala: spre deosebire de acestea din urma, tonerele laser se inlocuiesc mai rar, fiind in schimb usor de intretinut.

Imprimanta cu laser functioneaza utilizand tehnologia laser sau LED pentru a proiecta o imagine a paginii care este imprimata pe un tambur rotativ, incarcat cu electricitate.

Acest tambur este acoperit cu un fotoconductor organic care elimina sarcina din zonele care au fost expuse la lumina. Particulele de toner sunt apoi preluate, prin intermediul curentului electrostatic, de tamburul imprimantei, de unde sunt imprimate pe pagina atat prin contact direct, cat si prin caldura.

Dupa cum poate fi usor de anticipat, tehnica bazata pe toner de imprimanta actioneaza sensibil mai rapid decat cea bazata pe cartuse de cerneala. Tehnica tonerelor imprimanta nu produce doar rezultate bune, o face fara miros de cerneala.

Daca pentru textele colorate cartusele de cerneala pot constitui inca solutia preferabila, in cazul imprimarii de documente care contin text tonerele de imprimanta sunt de neinlocuit.

Costuri si calitate

In cazul imprimantelor cu cartus de cerneala, costul initial al imprimantei poate fi relativ scazut, insa cartusul trebuie schimbat cu mai mare frecventa decat un un toner imprimanta, astfel ca la costul initial se mai adauga cheltuieli suplimentare de mentenanta.

Imprimantele laser, pe de alta parte, pot avea un pret de achizitie mai ridicat, dar functioneaza fara cheltuieli ridicate si pentru un interval de timp mai indelungat.

O imprimanta laser utilizeaza de obicei un singur cartus de toner imprimanta. Acesta cuprinde urmatoarele componente de baza:

Tamburul de imagine;

Recipientul de alimentare;

Rezervor de toner residual;

Stergatoare cu lamele.

Inlocuirea tonerului imprimanta se refera la toate aceste componente, de aceea poate parea un proces costisitor. Insa trbuie amintit faptul ca un toner imprimanta are o viata ce poate depasi cu mult limitele cartuselor de cerneala.

