EXCLUSIV: Solicitarea de RADIERE a PSD pusă la cale de LIDERI ai partidului căzuți în DIZGRAȚIA lui Liviu DRAGNEA

În PSD, nemulțumirile legate de organizarea Congresului Extraordinar de sâmbătă, 10 martie, se pot materializa prin apelarea la Justiție.





Un grup de lideri PSD, care sunt în pericol să-și piardă funcțiile la Congresul Extraordinar, au pregătit deja textul prin care vor solicita, nici mai mult, nici mai puțin, decât radierea PSD din Registrul partidelor politice. Însă, mai întâi, ei vor încerca sâmbătă, să convingă delegații la congres, ca un ultim efort înaintea declanșării procedurilor juridice, să nu accepte să voteze propunerile lui Liviu Dragnea pentru noua conducere a PSD și să aprobe doar noul Statut.

Iată Motivația actului pe care l -au redactat deja “diziden ții” din PSD, care nu vor să apară public înainte de lucrările congresului de mâine :

Alegerile din cadrul Congresului Extraordinar al PSD din data de 10 Martie 2018 sunt nestatutare

Motivatia:

Conform art. 239 din Statutul Partidului Social Democrat, in Comitetul Executiv National al PSD din data de 05 Martie 2017 s-au adoptat mai multe propuneri de modificare a actualului Statut al PSD.

Articolul 239. Inițiativa modificării Statutului și Programului Politic ale PSD aparține Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat sau a unui număr de cel puțin 16 Comitete Executive județene PSD.

Conform art.122 din Statutul Partidului Social Democrat, Comitetul Executiv National din data de 14 Februarie 2018 a convocat Congresul Extraordinar al PSD pentru data de 10 sau 17 Martie 2018, la Bucuresti, la Sala Palatului. In sedinta BPN din 21 Februarie 2018 s-a stabilit data Congresului Extraordinar al PSD in 10 Martie 2018.

Articolul 122. (1) Congresul Extraordinar al PSD se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv Național, a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două Camere sau a cel puțin 16 organizații județene / de sector ale PSD.

Conform art. 120 din Statutul Partidului Social Democrat, modificarile urmeaza a fi supuse votului Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018.

Articolul 120. Congresul PSD are următoarele atribuții:

(1) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți;

Conform art. 238 din Statutul Partidului Social Democrat, modificarile la Statut se aplica doar de la data intrarii lor in legalitate, prin decizia judecatoreasca emisa de judeactorii de la Tribunalul Bucuresti.

Articolul 238. Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data admiterii lor de către Tribunalul București.

Conform art. 130 din Statutul Partidului Social Democrat, corelat cu art. 120, vicepresedintii partidului sunt in numar de 14 si sunt alesi prin vot secret in Congresul PSD. La data Congresului Extraordinar al PSD din 10 Martie, conform Statutului in vigoare, nu pot fi alesi 16 vicepresedinti, asa cum se doreste prin decizia CEX-ului.

Articolul 130. Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art. 120, alin. 6).

