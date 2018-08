Cazul *UIE PSD. ANUNŢUL de ultimă oră al POLIŢIEI ROMÂNE. Schimbare radicală. NEWS ALERT

Răzvan Ștefănescu, șoferul care a provocat scandalul plăcuțelor, nu va fi sancționat în urmă incidentelor pretrecute, dosarul sau fiind clasat.





Ștefănescu a precizat că ”Azi am văzut comunicatul de la poliție, în care se spunea că dosarul va fi clasat, ceea ce mi se pare normal, deoarece nu am comis nicio infracțiune, nici măcar o contravenție. Nu am vorbit cu nimeni de la poliție, astăzi”.

”Nu am primit plăcuțele și permisul. Aștept decizia procurorului. Încă nu mi le-au dat, am văzut doar comunicatul.”

Întrebat dacă va pune înapoi pe autoturism plăcuțele celebre, el a susținut că nu mai are cum ”Păi nu mai am voie să le pun pentru că au fost suspendate din Suedia. Voi purta numerele originale ale mașinii”. De altfel, în comunicatul poliției se spune că ”În conformitate cu ultimele precizări primite pe canalele de cooperare polițienească internațională, Poliția Română va preda autorităților suedeze numerele de înmatriculare personalizate, cu conținut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, întrucât acestea au fost retrase de către emitent.”

”Suedezul”, cum a fost poreclit de internauți, va mai sta în țară până pe 10 august: ”Voi participa la protest. Vreau să merg”, a precizat el, conform dcnews.ro.

Întrebat cum i-a explicat copilului situația în care el a ajuns din cauza mesajului de pe plăcuțele de înmatriculare anti PSD, el a explicat că ”Primele două zile de la incident copilul tot întreba ce se întâmplă, dacă o să ma aresteze, de ce mi se face dosar, dar acum s-a liniștit. Încerc să avem activități în fiecare zi ca să nu-și mai aducă aminte de cele întâmplate.”

