Ce GREȘELI a făcut Poliția în cazul șoferului mașinii cu NUMERE PERSONALIZATE. A ÎNCĂLCAT sau nu bărbatul LEGEA?

Cazul numerelor de înmatriculare ale mașinii bărbatului care a venit din Suedia au stârnit adevărate controverse. În urma evenimentelor petrecute luni, este pusă următoarea întrebare: A încălcat sau nu legea șoferul?





Da și nu, spune avocatul Daniel Fenechiu, care susține că Poliția a făcut trei greșeli majore în caest caz. „Nu a încălcat legea în ceea ce privește intrarea în România din perspectiva înmatriculării, dar a încălcat legea în ceea ce privește respectarea normelor privind morala publică și ordinea publică. Din punctul acesta de vedere, Poliția de Frontieră în mod greșit l-a lăsat să intre în țară. La momentul intrării în țară, trebuiau să sesizeze ce scrie pe plăcuța respectivă, să se gândească că acea mașină va fi văzută de copii, de persoane care trebuie protejate de un asemenea stil de comunicare ce sfidează și atacă grav morala publică și atunci trebuiau să-i spună: Cu aceste numere nu intri în România, motiv pentru care omul și-ar fi înlocuit plăcuțele preferențiale cu plăcuțele de bază pe care le are.

A doua greșeală pe care a făcut-o Poliția Română, de data asta mă refer la poliția de circulație și ceilalți polițiști, este că pe parcursul celor 14 zile n-au constatat acest lucru, oprindu-l de patru ori în trafic.

În fine, a treia greșeală majoră este că i-au făcut un dosar penal și i-au reținut permisul de conducere în contextul în care abaterea lui nu are legătură cu plăcuțele de înmatriculare în ceea ce privește regimul înmatriculării mașinii. Acele numere preferențiale îți dau dreptul să circuli prin toată Europa sub rezerva opoziției statului în care pătrunzi. Acesta e și motivul pentru care trebuie să ai și numerele principale, iar în ipoteza în care statul respectiv are obiecții la numerele preferențiale, îți pui numerele de bază și mergi mai departe. Asta se întâmpla, dacă Poliția de Frontieră din România își făcea datoria. Acestea sunt cele trei mari greșeli făcute de Poliția Română. Fără îndoială, cea mai mare este ultima dintre ele”, a explicat avocatul Daniel Fenechiu, informează digi24.ro.

Senator PNL, el a acuzat presiuni politice asupra Poliției. „Fac precizarea că această chestiune se întâmplă cu 10 zile înainte de marele miting pe care îl anunță diaspora și e de natură să permită tot felul de aserțiuni că Poliția este folosită în scop politic”, a atras atenția Daniel Fenechiu.

