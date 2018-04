ȘOC în televiziune. Gabriela Cristea a DEZVĂLUIT TOT după scandalul Kanal D. Unde s-a angajat PREZENTATOAREA. INFORMAȚIILE a fost FĂCUTE PUBLICE

Gabriela Cristea s-a schimbat enorm de când a devenit mămică în luna septembrie. După ce s-a tot speculat că ar fi semnat cu trustul Intact, prezentatoarea a ţinut să-i anunţe pe toţi prietenii care este noul ei loc de muncă.





Un lucru este sigur. Gabriela Cristea nu a revenit încă pe micile ecrane. Între timp, vedeta petrece timp şi pe reţelele de socializare, acolo unde postează foarte des fotografii.

Momentan Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc de marele botez. „Eu mi-aş dorit un botez mai mic, ca să nu am atât de muncă. Responsabilităţile cad pe umerii mei. Mă ajută foarte mult.

Nu, nu am spaime, pentru că am vorbit cu preotul. Stăm la ţară. Am hotărât să ne integrăm în comunitate, nu-l botezăm în Bucureşti. Nu am vrut să fie frig, să răcească", a spus recent Gabriela Cristea în cadrul emisiunii "Xtra Night Show".

Relația dintre vedetă și postul de televiziune Kanad D a devenit din ce în ce mai tensionată. Zvonuri potrivit cărora Gabriela ar fi fost pe deplin înlocuită de Bianca Drăgușanu în emisiunea de divertisment „Te vreau lângă mine” au apărut imediat după ce prezentatoarea tv a fost invitată în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos și difuzată de Antena 1. Este cunoscut faptul că atunci când o persoană are un contract cu o anumită televiziune, rar aceasta acceptă să apară în cadrul unei emisiuni a unui post concurent.

Acesta este motivul pentru care toată lumea s-a întrebat ce se ascunde în spatele apariției neașteptate a Gabrielei la Antena 1, deoarece este cunoscut deja faptul că vedeta se află în conflict cu șefii ei de la Kanal D, după ce a fost înlocuită de Bianca Drăgușanu la moderarea emisiunii ce a consacrat-o. Însuși faptul că a acceptat să apară la un post concurent, spune multe despre relația pe care prezentatoarea o are cu Kanal D în momentul de față.

