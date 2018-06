ȘOC în LUMEA MENELIȘTILOR. „REGELE” a fost prins în PAT cu DOUĂ FEMEI - FOTO

Jean de la Craiova a fost prins în pat cu două femei extrem de cunoscute în showbizul românesc! O blondă și o brunetă i-au luat mințile artistului.





Pentru filmarea unui nou videoclip, Jean de la Craiova a trebuit să stea în pat cu o focoasă brunetă și anume Morgana! Mai mult, la sosirea celebrei prezentatoare Mădălina Bălan, cunoscutul artist s-a bucurat de dublă atenție!

După cum bine știți, Jean de la Craiova trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa și este un om împlinit și fericit. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Jean de la Craiova a povestit despre planurile sale legate de cariera muzicală, dar a și oferit câteva sfaturi de viață prețioase.

„Nu am suferit niciodată din dragoste, pentru că nu am avut timp, pentru că m-am însurat de mic! Am niște ierburi, niște leacuri, care mă binedispun. Din cauza rețelelor de socializare, lumea a înnebunit! În realitate, fuge lumea, pe rețelele de socializare, toate sunt machiate, aranjate”, a spus Jean de la Craiova, confrom Spynews.

Provocat de Mădălina Bălan, Jean de la Craiova i-a oferit Morganei un superb inel cu diamant, iar cei trei s-au amuzat copios în urma falsei cereri în căsătorie.

