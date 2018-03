Şmecheria Centenarului. Oamenii care se ocupau de Marea Unire erau detașați de la frizerii, fabrici de mobilă sau service-uri auto

Îndepărtarea lui Lucian Romașcanu din funcția de ministru al Culturii și învestirea actorului George Ivașcu la cârma acestui organism care, printre atribuțiile obișnuite, răspunde și de evenimentele dedicate Centenarului, au scos la iveală dedesubturile unor mecanisme de-a dreptul idioate, care au făcut ca, până în prezent, să nu se realizeze mare lucru din cele 2024 de proiecte legate de Marea Unire.

În cursul zilei de ieri, „Sursa zilei” a intrat în posesia unui document năucitor din arhiva Ministerului Culturii. Sub eticheta „Situația personalului detașat din cadrul Departamentului Identitate Națională la data de 23 februarie 2018”, actul atestă, negru pe alb, că dintre cei 21 de an gajați care răspundeau direct de organizarea acțiunilor centenare, cei mai mulți dintre ei n-aveau nici o treabă cu domeniul Culturii. Sergiu Mărăcineanu, de exemplu, fusese detașat la minister direct de la un salon de coafură din București!

Loredana Pricop, un alt exemplu, fusese angajată, înainte de a simți fiorul Marii Uniri, la o firmă care se ocupa de fabricarea mobilei și a tapițeriei! Mai vreți? Cătălin Ștefan Popa, om de bază la minister, venea de la celebrul service auto Saab Motors 2002, din Capitală. Exemplele sunt uluitoare, în tabelul publicat în aceste pagini figurând inclusiv angajați ai unor firme de comerț cu amănuntul sau ai unor firme de pază!

Demis, dar staționat în Polonia pe banii noștri

Credeți însă că toți acești oameni aveau vreo legătură cu meseriile enumerate? Nici pomeneală! Ancheta EvZ a scos la iveală mecanismul prin care un presupus frizer sau un presupus mecanic auto ajunseseră să coordoneze acțiuni legate de cel mai important eveniment din istoria României. Aiuritor, șmecheria prostească de la Ministerul Culturii a fost dezvăluită chiar de omul care coordona munca Departamentului Identitate Națională.

Și l-am numit aici pe domnul Paul Cotîrleț, fost secretar de stat, demis joi de George Ivașcu pentru „ineficiență”. Aflat „cu treburi de stat” în Polonia, la Varșovia, Cotîrleț a comentat, în exclusivitate pentru EvZ: „Sunt plecat de ieri dimineață din țară (n.r. - joi), la întâlnirea secretarilor de stat care se ocupă de organizarea aniversării centenare. Despre eliberarea din funcție am aflat din comunicatul de presă de pe site-ul ministerului. Alte informații nu știu și nu aș vrea să comentez”.

Acest prim dialog s-a consumat prin mesaje telefonice. Înformându-l, ulterior, că i se pun în cârcă angajări ale unor foști frizeri, mecanici etc, Cotîrleț a revenit de urgență, telefonic: „Să știți că oamenii la care faceți referire n-au fost consilierii mei personali. Nu eu i-am angajat la minister. Cum se face, totuși, că aveam în subordine foști frizeri? Situația e alta. Nu este vorba de niciun frizer, niciun paznic”.

Posturile au fost ocupate fără concurs!

„Atunci?”, întreb contrariat, cu tabelul celor 21 de „oameni de cultură” în față. „Păi, nu s-a făcut concurs și, ca să poată fi detașați la minister, trebuiau să fie detașați de undeva. Așa au fost trecuți pe la aceste firme și aduși la minister. Dar nu eu m-am ocupat de aceste lucruri. Majoritatea angajărilor au fost făcute în timpul mandatului lui Lucian Romașcanu, dar să știți că nu toate”, ne-a luminat Cotîrleț.

Cum poți pune la punct un astfel de mecansim, prostesc din toate punctele de vedere dacă ținem cont de faptul că totul figurează în acte, pentru a angaja preferențial, fără concurs, funcționari la Ministerul Culturii, ar trebui să răspundă pe larg, în viitorul apropiat, nu doar Lucian Romașcanu sau Paul Cotîrleț, ci și reprezentanții Justiției.

Frizerul e, de fapt, jurnalist

Paul Cotîrleț ne-a oferit, în continuare, detalii de finețe: „Să știți că documentul apărut în presă, acela cu numele angajaților, este interpretat tendențios. Sergiu Mărăcineanu, de exemplu, cel detașat de la salonul de coafură, nu este frizer în realitate”. „Serios?” Secretarul de stat este cât se poate de sobru: „Da, eu i-am văzut CV-ul. Este jurnalist, ca și dumneavoastră, a lucrat la mai multe trusturi de presă. Doar că a fost detașat la noi de la acest salon”.

„Mecanicul” are trei licențe și știe șase limbi străine!

Țineți-vă bine! Cătălin Ștefan Popa, „mecanicul” de la Saab Motors 2002, nu este, normal, venit de la un service auto, cum scrie în fișa lui de angajare de la Ministerul Culturii. Nu! Atunci, ce meserie are de fapt? Ne explică tot domnul Cotîrleț: „Cătălin Ștefan Popa are trei licențe: Drept, Teologie și Istorie. În plus, știe șase limbi străine. Șase! Vedeți? De ce nu se scrie și despre asta?”. Deștept domnul Popa, probabil că ar fi câștigat și concursul pe care fostul ministru n-a mai catadicsit să-l organizeze.