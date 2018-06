SITUAȚIE INCREDIBILĂ. Un ambasador român a dat „LIKE” unei postări despre ASASINAREA lui Dragnea - FOTO

Mădălina Roșca, activistă #rezist, soția ziaristului Paul Wagner, săltat ieri de jandarmi la protestul din Piața Victoriei, a postat un mesaj șocant despre Dragnea.





Interesant este faptul că postarea a primit „like” din partea unui distins ambasador al României. Astfel, a doua zi după marele miting pesedist din Piața Victoriei, Mădălina Roșca relatează pe Facebook.

„Am fost la câțiva metri de Dragnea intr-o mare de oameni. Sper sa nu ajung să trăiesc ziua în care să regret că tot ce am făcut a fost să îl filmez (s.n.)”.

Între zecile de #rezistenți care dau like acestei postări cu referire clară – fie ea și virtuală – la agresarea ori chiar asasinarea liderului pesedist, se numără și ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, scrie Inpolitics.ro

Jurnalistul german Paul Arne Wagner, ridicat miercuri seară de jandarmi, la protestul din Piața Victoriei, susține că jandarmii au încercat să-l intimideze și să-l determine să semneze o declarație pe care nu o citise.

„În secția de poliție am văzut astăzi o harababură. În miezul nopții aproape, jandarmi intrau și ieșeau din camere, alergau, oameni erau aduși, inclusiv oameni bătrâni, cu care "organele" nu știau ce să facă. În acest timp, însuși jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera să iasă. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!”, a scris el pe Facebook.

Wagner povestește momentul în care a fost ridicat de jandarmi. „Am fost ridicat brusc din mulțime în timp ce documentam protestul din Piața Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări și fotografii și incerc și eu să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo”, a spus el.

„Eu sunt bine, mulțumesc pentru mesaje, am doar o vânătaie la genunchi. Dar gândurile mele merg la toți oamenii care au fost astăzi loviți de brațul armat al statului, și ridicați, și abuzați, așa cum văd acum în filmările colegilor de la Passport Productions, pe care le publicăm mâine. Pentru acești oameni loviți și învinețiți nimeni nu a sunat la Ambasada Germaniei, la Ministerul de Externe German sau alte instituții care au fost imediat avertizate de ceea ce mi se întâmpla mie - eu, jurnalist german”, a mai scris jurnalistul pe Facebook, comentând că „cel puțin o parte din Jandarmeria Română a devenit o instituție scăpată de sub control, o forță opresivă care face abuzuri sistematice - deci organizate”. ​​

