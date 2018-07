Din ce este compus un sistem de supraveghere video performant?

Datorita progresului tehnologic, siguranta din spatiile civile, rezidentiale si industriale este un factor important si mult mai facil de realizat in colaborare cu persoane specializate. Astazi e mai usor ca oricand sa sporesti gradul de siguranta atat pentru bunuri cat si pentru persoane.





In acest articol vei observa cum functionalitatile unor camere video profesionale pot raspunde cerintelor tale in privinta sigurantei.

Paza buna inlatura primejdia rea

Supravegherea video nu mai este demult doar o simpla formula din filmele de actiune. Acum avem posibilitatea de a determina o retea de camere video care formeaza, integral, mai multe tipuri de sisteme de supraveghere.

Pentru a depista acel sistem adecvat trebuintelor tale, e important sa intelegi functiile pe echipamentelor existente in magazinele de specialitate.

Principalele tipuri de camere destinate supravegherii video

Camere tip Bullet - Sunt acele camere cu aspect cilindric pe care ne-am obisnuit sa le intalnim in magazine comerciale, hoteluri si cladiri rezidentiale.

Acest tip de camere se poate monta cu usurinta direct in tavan sau in colturile peretilor, deoarece majoritatea folosesc un tip de montare in trei axe.

Variantele cu infrarosu au un diametru mai mare, ergonomic si potrivit spatiului de montare. Ca functie suplimentara acestea functioneaza pe baza de LED-uri IR. Exista mai multe tipuri de camere de tip bullet, inclusiv camere analogice CCTV (integrate intr-o retea de circuit inchis), camerele AHD (pe baza de cabluri) si camerele de tip TVI. Modelele AHD si TVI dispun de o rezolutie HD 1080p, dar necesita un DVR de supraveghere compatibil cu o interfata AHD sau TVI;

Camere tip Dom - Intalnite cu precadere in sistemele de supraveghere din interiorul caselor, cazinourilor, magazinelor comerciale si restaurantelor. Fiindca se acomodeaza din punct de vedere estetic mai bine in spatiile in care sunt amplasate, sunt foarte cautate de tot mai multi beneficiari.

Datorita formei lor de cupola este dificil pentru cineva sa spuna in ce directie este orientat obiectivul camerei. Camera Dome varifocala sunt suficient de flexibile incat sa ajusteze distanta focala a obiectivului camerei foto exact in locul potrivit, la momentul potrivit.

Camerele tip Dom se monteaza pe tavan si din acest motiv sunt cunoscute si sub numele de „ochi ceresc”. Exista camere fixe si camere care pot fi manevrate de la distanta avand functia de a inregistra video imagini panoramice.

Camere live-stream - Conceptute in special pentru monitoriza de la distanta. Pot fi instalate pe mobilier si emit semnal direct catre computer sau telefon mobil pentru emisie live-stream. Capacitatea de transmitere a informatiilor inregistrate este asigurata de optiunea de scanare vizuala atat a spatiului interior, cat si exterior.

Camere wireless - Multumita vitezei imbunatatite a internetului si a dezvoltarii senzorilor camerelor, au devenit tot mai populare si accesibile in ultimii cinci ani.

Camerele wireless sunt integrate in sistemele automate de securizare a unei locuinte, fiind conectate la reteaua de internet. Pot trimite alerte si inregistrari video catre telefonul mobil.

Indeplinesc functiile comune majoritatii camerelor de supraveghere avansate, de la PT (pan/tilt), PTZ (pan/tilt/zoom), detector de miscare si optiune de memorare pe card.

Cum este prelucrata cantitatea de informatie video inregistrata de un sistem de supraveghere?

Rezoluția imaginii - Rezolutia camerelor CCTV este masurata in dimensiuni verticale si orizontale si e adesea limitata de capabilitatile camerei și inregistratorului.

Sistemele CCTV utilizeaza un semnal video analogic care deriva din specificatiile televizorului. Rezolutiile NTSC (National Television System Committee) si PAL (Phase Alternating Line) sunt principalele doua formate relevante pentru reteaua o retea video performanta. Encoderele videoau capacitatea de a digitaliza informatia inregistrata de semnalele primite de la camerele analogice.

Pagina 1 din 2 12