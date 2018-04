Cei mai IMPORTANŢI diplomați RUŞI, IRANIENI şi TURICI discută despre situația din Siria. Este INACCEPTABILĂ divizarea...

Moscova, Teheran și Ankara consideră că încercările de a împărți Siria pe motive etnice și religioase sunt inacceptabile, a declarat astăzi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după o întâlnire cu omologii săi iranieni și turci Mohammad Javad Zarif și Mevlut Cavusoglu.





"Am fost de acord că încercările de a împărți Siria pe motive etnice și religioase erau complet inacceptabile", a spus Lavrov. "Am afirmat că vom contracara încercările de a submina eforturile noastre comune și am subliniat că procesul de la Astana este stabil", a spus el.

"Am spus deja că atacul ilegal asupra Siriei, de pe 14 aprilie, pe care Statele Unite, Marea Britanie și Franța l-au desfășurat înainte ca experții din cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice să-și înceapă activitatea, au provocat o încetinire a eforturilor de avansare procesul politic ", a spus el.

"Cu toate acestea, suntem hotărâți să continuăm aceste eforturi, am convenit asupra unor măsuri specifice pe care cele trei țări le vor lua în mod individual și împreună pentru a ne readuce pe toți pe calea care conduce la punerea în aplicare a Rezoluției 2254 a Consiliului de Securitate al ONU" Lavrov a subliniat.

"Credem cu tărie că nu există nicio alternativă la eforturile politice și diplomatice de soluționare a crizei siriene în baza Rezoluției nr. 2254 și a recomandărilor emise de Congresul Sirian al Dialogului de la Soci", a mai spus diplomatul rus.

Se fac încercări de a împiedica procesul de pace din Siria, în special pentru a împiedica înființarea unui comitet constituțional, a spus Lavrov. "Evoluțiile din ultimele săptămâni arată că nu toată lumea vrea ca pacea să fie restaurată în Siria. De fiecare dată când apare o speranță, se intervine", a spus Lavrov citat de agenţia TASS

Pagina 1 din 1