Simona Halep vorbește despre punctele forte: „Sunt rapidă și am un ochi bun, astfel pot să returnez un serviciu puternic”

Simona Halep, lidera WTA, a trecut în revistă câteva dintre calitățile care au ajutat-o să ajutat-o să-și construiască un nume în tenisul mondial.





Simona Halep a explicat că beneficiază de câteva atuuri importante, în ciuda faptului că este o jucătoare de înălțime mică. Lidera WTA a declarat că este foarte agresivă, rapidă și are viteză de reacție. Simona a vorbit și despre relația pe care o are cu antrenorul australian Darren Cahill.

„Jucătoarele mici de statură pot fi mai rapide. Profit de avantajele și de calitățile mele. Sunt rapidă și am un ochi bun, astfel pot să returnez un serviciu puternic. În plus, m-am transformat într-o jucătoare mai agresivă și încerc să pun presiune. Lovitura mea preferată este backhand-ul în lung de linie. Darren este genial și am foarte mult respect pentru el. Uneori nu-mi pot controla stresul și poate că arat multă negativitate pe teren. Ceea ce urăște. M-a făcut să lucrez mult la atitudinea mea. În plus, m-a făcut să fiu agresivă în lovituri și mi-am îmbunătățit serviciul. Sunt foarte multe jucătoare cu lovituri foarte bune. Mi-ar plăcea să fiu ca Serena", a spus Halep.

