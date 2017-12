Simona Halep a intrat în istorie

Cea mai importantă personalitate non-politică în anul 2017, conform cititorilor „Evenimentul zilei”, este jucătoarea de tenis Simona Halep, apreciată de 30,1% dintre respondenții sondajului realizat de EVZ





Simona Halep a primit, la Singapore, în luna octombrie, trofeul pentru performanța de a termina anul 2017 pe prima poziţie în circuitul feminin WTA. Halep a devenit numărul 1 mondial după ce a învins- o pe Jelena Ostapenko în semifinalele Turneului de la Beijing.

Bătăliile

La debutul anului 2017, Simona Halep, locul 4 WTA, și-a început sezonul cu o victorie la Shenzhen, în China, turneu de categorie WTA internațional. În luna februarie, Simona a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări la genunchi la turneul Premier St. Petersburg Ladies’ Trophy. Urmează turneele de la Indian Wells, Miami și Stuttgard, unde sportiva a avut un parcurs bun, nereușind însă să câștige trofeul pentru fiecare în parte. La Roma, Halep ajunge în finală, însă, din cauza unui accidentări la glezna dreaptă, pierde turneul.

O mare dezamăgire profesională pentru constănțeancă este cea cea de-a doua ei finală la Roland Garros, unde a fost învinsă de Jelena Ostapenko. Soarele pe drumul jucătoarei a răsărit pe 7 octombrie, în urma victoriei din semifinală chiar cu Jelena Ostapenko, de la Openul Chinei din Beijing. Simona a devenit atunci noul lider mondial al clasamentului WTA.

„Mi-am făcut rană în palmă!”

Halep a dezvăluit un episod neştiut cu Ion Ţiriac, după ce Maria Şarapova a eliminat-o în primul tur la US Open. „După meciul cu Şarapova, de la US Open, Ţiriac mi-a spus că serviciul a fost un dezastru. E adevărat, antrenorul mi-a transmis acelaşi lucru, dar pe un ton mai calm. Ion Ţiriac mi-a spus însă că fără o oră de exersat serviciul pe zi nu voi ajunge numărul 1! Am venit acasă şi am dat o oră de servicii pe zi! Mi-am făcut rană în palmă, dar asta m-a ajutat şi am devenit numărul 1”, a declarat constănțeanca.

Istorie

Este prima româncă din istoria tenisului care atinge aceste performanțe. La masculin, doar Ilie Năstase a fost numărul 1 ATP timp de 40 de săptămâni, între 23 august 1973 şi 2 iunie 1974.

Este cunoscut în România ca omul care a revoluționat sistemul medical prin fondarea SMURD. FOTO EVZ

Este actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), funcție pe care o ocupă din 2013. FOTO EVZ

Cititorii EVZ au mai plasat, la rubrica Cea mai importantă personalitate non-politică, pe următorii: Raed Arafat – 17,53%, Laura Codruța Kovesi – 15,01%, #Rezist – 13,79% și Cristina Neagu – 6,10%.