Simona Halep, primele declarații după calificarea în semifinalele de la Shenzhen. Ce spune lidera WTA despre partida cu Irina Begu

Simona Halep va evolua, mâine, împotriva Irinei Begu, în semifinalele turneului de la Shenzhen. Constănțeanca anticipează o partidă dificilă.





Simona Halep și Irina Begu s-au calificat în semifinalele turneului de la Shenzhen, iar cele două tenismene din România se vor înfrunta, vineri dimineață, de la ora 08.00, într-o confruntare ce are ca miză calificarea în finală. Simona a a vorbit despre partida câștigată împotriva Arynei Sabalenka, scor 6-2, 6-2, și a afirmat că dorește să treacă și de Irina Begu.

„Ştiam că loveşte foarte puternic, dar am stat bine pe picioare şi am putut bloca fiecare lovitură. Am simţit că am jucat foarte bine. Mâine va fi un meci greu împotriva unei alte românce, dar îmi doresc să înving. Mă simt bine la Shenzhen şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit astăzi să mă urmărească”, a afirmat Halep.