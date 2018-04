BREAKING NEWS. Înfrângere USTURĂTOARE pentru Simona Halep, la Stuttgart!

Simona Halep, numărul 1 mondial, a ratat, astăzi, calificarea în semifinalele turneului de la Stuttgart, după înfrângerea suferită în fața americancei CoCo Vandeweghe, în minimum de seturi.





Constănțeanca nu a mai confirmat astăzi pe suprafața roșie de la Stuttgart și s-a văzut eliminată în al doilea ei joc din cadrul ediției 2018 a tuerneului german. Culmea, zgura este suprafața preferată de joc a Simonei, dar a cedat în fața unei jucătoare conscută pentru evoluțiile sale bune pe „hard”, Coco Vandeweghe (locul 16 WTA), scor 4-6, 1-6.

În acest meci, Halep a acuzat și unele dureri la coapsa dreapta și s-a arătat deranjată și de suprafața de joc. Acum, scorul general al duelurilor Halep vs. Vandeweghe a devenit egal, 1-1. „Nu am idee. Nici nu ştiam că am câştigat primul set, credeam că era 4-3 sau că serveam pentru câştigarea setului. Poate că secretul a fost să nu fiu atentă la scor. Am făcut tot ce am putut, am încercat să stau în schimburile lungi cu ea şi să fiu sigură că pot dicta ritmul şi că o mişc foarte mult", a declarat americanca de 26 de ani, la final.

