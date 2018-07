Simona Halep a aflat împotriva cărei adversare va evolua în turul al 3-lea de la Wimbledon. Primele declarații ale liderei WTA, după VICTORIA cu Saisai Zheng

Simona Halep va evolua în turul al 3-lea al turneului de la Wimbledon împotriva taiwanezei Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 48 în ierarhia moindială.





Simona Halep va lupta, sâmbătă, pentru un loc în „optimile” turneului de la Wimbledon, împotriva lui Su-Wei Hsiehm jucătoare din Taiwan, clasată pe locul 48 în WTA. Cele două jucătoare s-au mai aflat o singură dată față în față, în 2013, atunci când Simona s-a impus cu 6-7, 6-1, 6-2.

„Am revenit de la 3-5, de acolo am început să joc din ce în ce mai bine pentru că m-am calmat, am deschis unghiurile, am mers la fileu și nu am mai ratat atât de mult. Serviciul mi-a funcționat foarte bine. Nu a fost ușor, am simțit presiunea pierderii setului, dar nu m-am panicat și acesta e cel mai bun lucru. Am avut liniștea necesară să joc punct cu punct. Am crezut în puterea mea de a reveni dacă rămân concentrată. A jucat mult slice și a fost greu să găsesc ritmul, mingea nu sărea prea mult. Însă am găsit soluția". "Pas cu pas, am început să simt jocul pe iarbă mai bine, chiar dacă am dureri în tot corpul din cauza ei, dar încep să mă obișnuiesc cu ele. Cum am mai spus, pe iarbă nu se știe niciodată. Fiecare meci e foarte important și intru de fiecare dată concentrată”, a declarat Halep după succesul obținut joi, în fața chinezoaicei Saisai Zheng, scor 7-5, 6-0.

