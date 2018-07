Simona Halep a clacat inexplicabil pe iarba de la Wimbledon

Simona Halep, lidera ierarhiei mondiale, a suferit una dintre cele mai ciudate înfrângeri ale carierei.





Constănțeanca a fost elimiantă, în turul al 3-lea al turneului de la Wimbledon, de taiwaneza Su Wei Hsieh (locul 48 WTA), scor 6-3, 4-6, 5-7.

A avut 5-2 în „decisiv”

Simona s-a prăbușit în setul decisiv, în momentul în care conducea cu 5-2 la gameuri. Asiatica a revenit și a ajuns la un incredibil 7-5. La final, Halep a recunoscut că n-a putut să abordeze tactica pe care i-a impus-o australianul Darren Cahill.

„Nu am respectat prea mult ce aveam de făcut”

„Tactica pe care mi-a spus-o Darren a fost foarte bună. Probabil că aş fi câştigat meciul dacă puneam în practică ceea ce mi-a spus el. Dar nu am putut, probabil din cauza oboselii. Dar am încercat să lupt, să mă agăţ de fiecare minge. Totuşi, nu am respectat prea mult ce aveam de făcut şi nu am fost inspirată. E o dezamăgire că am condus atât de mult şi nu am putut să termin. Am abordat neprofesionist meciul”, a explicat Halep.

O altă problemă a fost legată de pauza mare pe care Halep a luat-o după ce s-a impus la Roland Garros. „Faptul că nu am avut un meci oficial până la Wimbledon a fost un minus. Dar nu puteam să le fac pe toate. Am ajuns până în finală la Roland Garros, iar de atunci a trecut puțin timp. Am încercat să îmi ajustez jocul, dar nu a mers așa cum voiam”.

O semifinală în 2014

Astfel, pentru lidera WTA, cea mai bună performanță a carierei, pe iarba de la Wimbledon, rămâne semifinala jucată în 2014. Atunci, Simona a ratat calificarea în finală, după ce a fost învinsă de canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-7(5), 2-6.

