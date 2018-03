Sile Cămătaru BREVETASE o nouă metodă de a RACOLA tinere pentru PROSTITUȚIE. Stenograme incredibile cu INTERLOPUL

Au ieșit la suprafață stenogramele din dosarul ”Prostituate de lux din cazinouri”, dosar în care acuzatul principal a fost celebrul interlop Sile Cămătaru. Vasile Balint, supranumit Sile, brevetase o nouă metodă de a racola tinere dispuse să se prostitueze pentru a aspira la o viață mai bună.





Interlopul “culegea” tinerele de pe Facebook și le promitea că vor face parte din “familia prezidențială”, ceea ce însemna că respective persoană va fi ferită de furia oricărui bărbat din România. Cancan.ro a prezentat detalii șocante din dosarul care i-a adus lui Vasile Balint o condamnare de trei ani și patru luni de închisoare.

Conform referatului întocmit de procurori, în perioada iunie-octombrie 2014, Vasile Balint, zis “Sile Cămătaru”, şi Panduru Adrian, zis “Limbă” au înlesnit şi determinat practicarea prostituţiei mai multor tinere dispuse să întreţină acte sexuale contra cost.

Activitatea infracţională se desfăşura în incinta cazinourilor de lux din Capitală. Situația era cunoscută de toți angajații din localuri. Mai mult, anumite angajate de la departamentul de Relaţii Publice, împreună cu persoane din conducerea cazinourilor au pus în legătură prostituatele cu clienţii, în special de naţionalitate străină. Ca paravan era folosit un salon de masaj.

De asemenea, în perioada martie-noiembrie 2014, oamenii lui Sile Cămătaru ar fi adus prostituate la hoteluri. Dar şi în zona cazinourilor, pentru a atrage jucători. Grupul era implicat şi în fapte de cămătărie în cazinouri, precizează cancan.ro. Reţeaua de proxeneţi avea cataloage cu fetele care se prostituau. Din “album”, clienţii îşi alegeau fetele şi plăteau între 500 şi 1.000 de dolari pentru serviciile lor. Potrivit anchetatorilor, cataloagele erau prezentate de angajaţii hotelurilor de lux clienţilor care erau interesaţi de prostituate.

Vasile Balint şi alte persoane au primit condamnări cu executare în acest caz. Transcrierile interceptărilor sunt spumoase. Sile Cămătaru racola fete naive pe Facebook și le promitea marea cu sarea dacă vin în Bucureşti.

“La data de 09.08.2014, la ora 02:52:23, inculpatul Balint Vasile este contactat de martora T.I.V., din conversaţie rezultând că cei doi s-au întâlnit în acea noapte şi poartă următoarea discuţie:

Balint Vasile: Ce faci?

T.I.V.: Stau în pat, mă plictisesc!

Balint Vasile: Hai, că de luni îţi fac cunoştinţă cu BUCUREŞTIUL!”, este prima parte a discuţiei dintre Sile Cămătaru şi o fată.

Tânăra îi transmite interlopului că nu vrea să vină în Capitală de teama lui Adrian Panduru, zis “Limbă”.

“T.I.V.: Şi ce crezi? Mi-a zis că dacă mă prinde prin Bucureşti mă demontează!

Balint Vasile: Păi, da, dar nu… el nu are puterea asta!

T.I.V: Păi nu are că…

Balint Vasile: Că tu acum faci parte din familia prezidenţială şi el… n-are forţa asta! Decât poate să îţi spună sărut-mâna! Ai înţeles?”, i-a transmis Sile Cămătaru uneia dintre fete.

Vasile Balint a înlesnit practicarea prostituţiei şi a obţinut foloase materiale de pe urma martorei T.I.V., pe care a adus-o în Bucureşti, spun anchetatorii. I-a oferit locuinţă, îmbrăcăminte şi protecţie. Totul rezultă din convorbirile telefonice interceptate în cauză, în baza mandatelor de supraveghere.

“Balint Vasile: Tu să te gândeşti bine până luni şi dacă vrei să jucăm împreună trebuie să ştiu de tine tot timpul şi să mă asculţi!

T.I.V.: OK!

Balint Vasile: Ai înţeles? Că dacă eu te las acolo şi mă trezesc că eşti la nuntă sau că nu îmi răspunzi …

T.I.V.: Da, ai dreptate! A fost o greşeală din partea mea că nu ţi-am zis!

Balint Vasile: Ai grijă ce faci şi fii pregătită să vii să ne apucăm de lucruri serioase!

TI.V.: Da, da, da! Stai liniştit! Luni ţi-am promis… Luni ţi-am promis şi vin! Da?”, este una dintre discuţiile dintre Sile Cămătaru şi una dintre fetele care s-au prostituat în Capitală

Martora A.N.A. povesteşte cum a intrat în contact cu Sile Cămătaru şi unde a avut loc prima întrevedere dintre ei.

“Cu privire la Balint Vasile, zis Sile, declar că l-am cunoscut pe Facebook în cursul lunii ianuarie a anului în curs, eu i-am trimis cerere de prietenie şi ulterior am vorbit pe chat, acesta spunându-mi că vrea să mă cunoască şi dacă am vreo prietenă să vin şi cu ea la Bucureşti. În acest sens în cursul lunii aprilie anul în curs, împreună cu Z.M. şi cu încă o persoană de sex feminin M. D., la acea vreme fiind tot minoră, am venit la Bucureşti cu taxiul şi ne-am întâlnit cu Sile şi cu Limbă la Byblov pe Bld. Decebal. La acest restaurant ne-am întâlnit cu cei doi care erau împreună cu vreo patru persoane de sex masculin”, a precizat A.N.A.

În continuare, fata a povestit cum ea şi prietenele ei au fost tratate regeşte într-un club de manele din Capitală de către Sile Cămătaru şi Limbă. Au băut ceva, după care au ajuns într-un hotel, unde mâna dreaptă a lui Vasile Balint le-a propus să mai rămână în Bucureşti.

“La acest restaurant am stat aproximativ 20 de minute în care am discutat diverse lucruri cum ar fi: Balint Vasile mă întreba de unde sunt cele două fete pe care le-am adus cu mine, cu ce anume se ocupă şi ce vârstă au. Menţionez că i-am spus că sunt majoră atât eu, cât şi M.D. Nu-mi amintesc dacă acelaşi lucru a făcut şi Z.M. Acestea fiind singurele discuţii purtate. De aici am plecat împreună cu Limbă şi cu cele două fete la Casa Manelelor. Aici am stat până la ora 02:00 noaptea unde am dansat, am consumat băuturi alcoolice şi nonalcoolice, masa fiind achitată de alte persoane. De aici, eu împreună cu Z.M. şi cu Limbă ne-am delasat la Byblov Hotel. Din câte cunosc era un hotel care îi aparţinea unui prieten de-al lui Sile.

