Siguranța românilor, o problemă MAJORĂ. Anunțul făcut de Carmen Dan

Carmen Dan a tras un semnal de alarmă privind siguranța cetățenilor din România și crede că schimbarea pachetului de legi al polițiștilor poate aduce progresul dorit.





Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, este convinsă că în România siguranţa începe să fie o problemă care tinde să se agraveze dacă nu se iau măsuri, cum ar fi modificarea legislaţiei pentru întărirea autorităţii poliţistului şi intensificarea pregătirii fizice şi tactice a poliţiştilor. Carmen Dan a menţionat că în acest an au fost peste 200 de acţiuni de ultraj, fapt care ar trebui să îngrijoreze, pentru că nu este vorba numai de autoritatea poliţistului, ci şi de autoritatea statului. "Siguranţa începe să fie o problemă şi, dacă nu suntem categorici în a lua măsuri, lucrurile tind să se agraveze. Spuneam că numai în anul 2017 au fost peste 200 de acţiuni de ultraj şi mi s-a răspuns din multe direcţii, din păcate, că nu sunt multe. Eu zic că sunt multe, că trebuie să ne îngrijoreze acest fapt, pentru că până la urmă nu vorbim de autoritatea poliţistului, ci vorbim de autoritatea statului. (...) Trebuie să aducem oameni bine pregătiţi în poliţie şi să avem o legislaţie care să susţină autoritatea poliţistului. Este obligatoriu să schimbăm legislaţia pentru întărirea autorităţii poliţistului. La acest pachet legislativ am lucrat cu specialiştii din minister, cu reprezentanţii sindicatelor şi cel mai important este că au contribuit chiar poliţiştii la acest pachet legislativ", a afirmat Carmen Dan, într-o emisiune la Realitatea TV. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, demersul privind modificările la legile poliţiei se află în ultima fază, iar luni (11 decembrie - n.r.) va avea loc dezbaterea publică pe acest pachet legislativ . "La această dezbatere îmi doresc să fie prezenţi atât reprezentanţii sindicatelor, cât şi societatea civilă, pentru că am văzut destule organizaţii neguvernamentale îngrijorate de faptul că dăm puteri prea mari poliţiştilor sau că aceştia ar putea abuza de lege. Abuzul trebuie sancţionat indiferent de cine îl săvârşeşte şi pentru lucrul acesta avem proceduri. Toate aceste proceduri care privesc întărirea autorităţii poliţiei sunt cuprinse într-un manual al poliţistului şi eu am convingerea că introducând în lege aceste proceduri realizăm un echilibru în relaţia dintre cetăţean şi poliţist, o delimitare între aplicarea legii şi abuz", a precizat Carmen Dan. Ministrul de Interne a susţinut că, de multe ori, orele de pregătire fizică a poliţiştilor din domeniul ordinii publice sunt făcute doar pe hârtie, motiv pentru care au fost introduse module de pregătire fizică şi tactică de care se ocupă luptătorii de la Acţiuni Speciale. "Ne dorim foarte mult ca poliţiştii din domeniul ordinii publice să cunoască foarte bine aceste proceduri. Avem instructori care să se preocupe îndeaproape de pregătirea fizică şi tactică a poliţiştilor, sunt deja o parte importantă prezenţi la nivelul structurilor teritoriale, dar eu îmi doresc să întărim prezenţa lor şi în mod periodic să facă această pregătire, pentru că am constatat că acele ore de pregătire fizică care trebuie făcute de poliţişti de cele mai multe ori sunt ore de pregătire fizică doar pe hârtie. Am introdus aceste module de pregătire fizică şi tactică de care se ocupă luptătorii de la Acţiuni Speciale", a afirmat Carmen Dan, susține Agerpres.

