Sharapova, ELIMINATĂ de la Wimbledon, după un „thriller” de peste trei ore

Rusoaica Maria Sharapova (locul 22 WTA) a părăsit turneul de Mare Șlem de la Londra, după ce, ieri, a fost învinsă încă din runda inaugurală a competiției.





Sharapova, campioană la Wimbledon în 2014, și compatrioata Vitalia Diatchenko (132 WTA) au oferit, aseară, un meci de senzație la All England Club. Triumful i-a revenit, în final, lui Diatchenko, scor 7-6, 6-7, 6-4, la capătul unui joc de trei ore și 11 minute.

Sharapova a cedat, astfel, în runda inaugurală la Wimbledon 2018, la prima participare în celebra întrecere după o pauză de doi ani. După meci, „Masha” a recunoscut că nu se află în cea mai bună formă. „Am avut câteva şanse în acest meci. Chiar dacă nu joc cel mai bun tenis al meu, am deschis câteva uşi şi am fost la două puncte de câştigarea meciului. Dar, uneori, ajungi aproape de victorie şi nu reuşeşti să câştigi. Aşa s-a întâmplat azi. Am progresat, sunt într-o poziţie mai bună decât anul trecut pe vremea asta”, a declarat Sharapova.

De partea cealaltă, Vitalia Diatchenko se va duela în turul secund cu o altă rusoaică, Sofia Kenin (76 WTA).

