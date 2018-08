Alarmă pentru Shane O'Brien, ASASINUL căutat de Europol: Poate fi oriunde şi s-ar putea recomanda Enzo Melloncelli

Este irlandez, are 30 de ani şi este unul din cei mai căutaţii şi cei mai periculoşi din Europa. Pe capul lui s-a pus o recompensă de 50.000 de sterline de către Scotland Yard pentru cine va contribui la capturarea sa.





Irlandezul este semnalat şi de site-ul EU Most Wanted al Europol şi acum s-ar putea afla în Italia sub falsă identitate cu numele Enzo Melloncelli: de doi ani este într-o continuă fugă, după ce a fost acuzat că ar fi ucis cu brutalitate un tânăr de 21 de ani într-un pub. Povestea a fost descrisă de multe titluri de ziare printre care Daily Star.

Pe capul individului de 30 de ani s-a pus o recompensă de 50 de mii de sterline, acordată aceluia care va contribui la găsirea bărbatului, sau să furnizeze informaţii utile la caputurare. Europol furnizează descrierea şi fotografia fugarului: Shane are o înălţime de 1,83 m, are ochii căprui-închis, părul castaniu-roşcat, pe spate are un uriaş tatuaj care reprezintă o bufniţă cu aripile deschise deasupra unui craniu.

Ultima reperare este din urmă cu câteva luni: O'Brien se afla la Praga, unde a fost arestat şi apoi eliberat pentru o infracţiune minoră. Acum, se pare că a ajuns în Italia unde, beneficiind de o nouă identitate creată, îşi continuă fuga. Forţele de ordine invită pe oricine are informaţii despre el, să contacteze autorităţile competente, notează Huffingtonpost.

