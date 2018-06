Vine SFÂRȘITUL pentru Merkel? REVOLTĂ în interiorul partidului, în legătură cu tema MIGRAȚIEI. Cancelarul ar putea PLECA în câteva zile

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se află în fața unei probe extrem de dificile. După ce inițiativa de a forma o coaliție de guvernare s-a prăbușit, liderul german a declarat că preferă să ceară alegeri parlamentare anticipate, decât să formeze un guvern în minoritate. Toată această luptă i-a măcinat autoritatea, spun chiar parlamentarii din partidul ei.





Partidul condus de Merkel, CDU (centru-dreapta, creștin-democrat), a ajuns într-un impas cu formațiunea FDP (dreapta, liberal), iar acesta din urmă a renunțat la a fi parte dintr-un guvern format din patru mișcări politice.

„Nu am un guvern minoritar plănuit. Nu vreau să spun niciodată azi, dar sunt foarte sceptică și cred că noi alegeri ar reprezenta cea mai bună cale. În timpul campaniei, eram mereu întrebată <>. Ua trecut două luni de la alegeri, așa că ar fi foarte ciudat să spun că ceea ce le-am transmis votanților în timpul întregii campanii electorale nu mai are nicio valoare acum”, a spus Merkel, conform The Sun.

În interiorul partidului ei, Merkel se confruntă cu o problemă de posibilă insurecție, după ce un parlamentar a subliniat că problema crizei imigranților se transformă într-un conflict de putere și nu mai este clar dacă formațiunea este condusă de cancelar sau de ministrul de Interne, Horst Seehofer, din CSU (centru-dreapta, creștin-democrat). „S-ar putea ca la sfârșitul săptămânii viitoare să avem o nouă situație”, a declarat parlamentarul CDU Kai Whittaker.

