„SFARMĂ-PIATRĂ”, bărbatul din PRAHOVA recunoscut la NIVEL NAȚIONAL pentru CASA în care stă. Cum a TRĂIT acesta în TOȚI ACEȘTI ANI

Un bărbat din comuna Tătaru, judeţul Prahova, şi-a săpat o locuinţă într-o stâncă, folosind doar târnăcoape. Acesta și-a dorit inițial doar un loc unde să se poată feri de căldură, dar „proiectul” său a ajuns să aibă șapte camere.





Departe de lumea urbană, nea Vasile sau „Sfarmă-piatră”, cum i se spune prin sat, a făcut o locuinţă în stâncă. A săpat greu, mai ales că piatra era tare şi era mult praf. Omul a vrut doar să aibă un adăpost pentru zilele caniculare când venea la livadă, dar proiectul său s-a extins mult mai mult decât și-ar fi iamginat vreodată.

„Am grădină, am teren acolo. Am cutăţat mărăcinii, că erau mărăcini peste tot. Am pus o livadă de nuci. Am un lac făcut jos acolo. Şi pe urmă, dacă e muntele, stânca aia, am zis să fac şi eu un adăpost de umbră, de răcoare acolo”, a declarat Şerban Vasile.

„La început a zis că face un adăpost să se adăpostească, şi de ploaie. Şi între timp a luat forme. Din ce săpa, din aia îi plăcea şi lui. Se săpa foarte greu. S-a mărit din ce în ce mai mult. Iarăşi construia altul. Nu a vrut să renunţe niciodată. Tot timpul a vrut aşa, să mai facă, să mai facă. Mi-a plăcut. Poate şi o pasiune”, a spus Florentina Şerban.

Aşa se face că acum chilia are şapte cămăruţe unde Vasile a adus o masă şi scaune, o saltea pe care să poată dormi, dar a amenajat şi un altar unde are cinci icoane. În zonă, bărbatul a amenajat şi un lac.

„Lacul tot el singur l-a săpat, bucată cu bucată. Acolo era iarbă. Nimeni nu s-ar fi înhămat”, a afirmat soţia lui.

Primarul comunei Tătaru, Iuliana Mareş, spune că această chilie se află în punctul cunoscut drept Scăianu, pe dealul Malul Alb.

„În pantă are acest deal. Mai săpa, mai se supăra. Iniţial aşa a zis, să aibă un adăpost. Şi a ajuns la şapte camere. Două ierni a lucrat. Prima oară a făcut acea cavitate de la intrare, apoi a mărit. Cel mai mult m-a impresionat că a făcut şi un lac pe terenul său”, a declarat acesta, conform Mediafax.

