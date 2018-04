Sfântul din Lada. Preotul care le oferă copiilor școală și bătrânilor zile

Unii îl caută pe Dumnezeu după rigorile Bibliei, alții alunecă pe panta ereziei încercând cu disperare să-L aducă în concret și își irosesc credința în icoane care plâng sau în izvoare tămăduitoare. Tot mai mulți dintre noi suntem, însă, gata să renunțăm la Biserică, pentru că din miezul confortului și al ignoranței civilizației religia pare astăzi doar un moft. Și totuși, undeva în Câmpia Română, într-un univers prea puțin mediatizat, un preot de 35 de ani se încăpățânează să arate tuturor că fără Biserică nu ar fi existat însăși civilizația.





Ce-i unește cel mai mult pe telormăneni? Sărăcia, desigur.

Gratia, Siliștea, Scurtu Mare, Slăvești... În stânga și-n dreapta se înșiră cea de-a doua Românie, cea a veceului în curte, a gardurilor de lemn, a caselor din chirpici în spatele cărora câte o babă sau un moș se închină la Cel de sus pentru o găleată de ploaie care să le salveze cele câteva fire de roșii la care mai trag nădejde. Sunt locuri în care nici măcar câinii nu-i mai latră pe străini. Pentru o strachină de pâine înmuiată în apă nu merită să muști.

Steagul Uniunii Europene, în Ciolăneștii din Deal

În Ciolăneștii din Deal ne întâmpină un steag al Uniunii Europene, decolorat, care flutură, ironic parcă, în bătaia vântului de sud-vest, cel care poartă, vară de vară, ecoul secetei și al degradării. Pe la porți se adună la câte-un tutun siluete bizare, aceiași Moromeți de pe timpul colectivizării. Cumva firesc, pentru că Siliștea lui Marin Preda e la o aruncătură de băț de noi, și totuși anormal pentru pretențiile unui județ care dă României prim-ministrul și șeful Senatului. Apoi, după ce șoseaua se coboară năvalnic spre Tătărăștii de Jos, cotim la stânga, spre satul Lada, cunoscut în zonă pentru minunile - pământene - ale preotului Florin Danu.

Florin Danu este un preot modern. Nu dezavuează tehnologia, ci, din contră, se ajută de ea. Ne iese în întâmpinare, pentru că ne-a văzut pe camerele de luat vederi care supraveghează cimitirul, biserica și restul construcțiilor parohiei. Trecem pe lângă o icoană uriașă a Sfântului Nectarie și ne instalăm în biroul din care Florin Danu conduce toate operațiunile. „Ce mai e Dumnezeu în ziua de azi pentru oameni?”, îl întreb direct. Nu-i convine, nu-i place abordarea mea laică, de încorsetare temporală a demiurgului. „Le spun tuturor că este bine să ne întoarcem la Dumnezeu şi să fim cu faţa către El atunci când suntem bine, când avem frigiderul plin, când nu avem datorii, când nu avem încercări, când nu suntem în spital”.

Nu are cum să afirme că sătenii L-au îmbrățișat pe Cel de sus în sens profund. Oamenii au necazuri. Unii trăiesc de azi pe mâine, orice eșec îi îndepărtează de cele duhovnicești. „Dumnezeu ne încearcă. Dacă nu ne-ar încerca, L-am uita”, vine răspunsul.

Pilda cu Ștefan cel Mare

Apoi, preotul Florin Danu plonjează într-o pildă plină de învățăminte: „Sectarii gen adventiştii au mers pe la porţi să câştige suflete, să le spună oamenilor că la ei este mai bine, că au descoperit credinţa adevărată şi să îi cheme la adunările lor. Un om simplu le-a răspuns chemării lor cu o întrebare: „Dacă îmi spui câţi oșteni a avut Ştefan cel Mare din oamenii voştri, o să vin la voi”. Deci, dacă noi suntem de la întemeierea bisericii, de la cincizecime, de la Sf. Petru, mă îndoiesc că poate veni cineva, după 1900 de ani, să ne contrazică”. Nu îndrăznesc nici eu să îl contrazic. Prefer să rămân, încă, la întrebările formale: „Ce rol are biserica într-o comunitate?”. „În primul rând, are rol spiritual. Mă refer aici la slujbele care se fac, la duhovnicia pe care trebuie să o aibă pastorul cu turma pe care o conduce. Iar apoi, are un rol pe partea filantropică, partea socială. Filantropia cu socialul sunt două lucruri care ar trebui să fie primordiale în biserică”.

Satul cu cabinet stomatologic și medic de familie

Simt că am ajuns la momentul la care trebuie să aflu despre sprijinul oferit de parohia din Lada comunității. „Motorul principal a fost şi rămâne reţeaua de socializare Facebook - profilul meu de Facebook, pagina Asociaţiei”, ne spune Florin Danu. Apoi ne înșiră toate proiectele pe care le-a derulat până acum. Și nu sunt deloc puține. Aflu uimit că satul dispune de peste doi ani de cabinet stomatologic, de medic de familie, că are o sală de studii after school, dormitoare pentru cazare urgentă, temporară, o mică gospodărie în spate cu sute de metri pătraţi de solare, o livadă cu 200 de pomi, animale - păsări, porci.

„Prin Facebook s-au generat relaţii cu persoane care stau mai bine din punct de vedere financiar, firme. Au fost şi persoane fizice care au adunat 30 de lei pe zi, pentru pâinea zilnică, dar și companii mari care au adunat câteva mii de lei - sub formă de produse sau bani, prin contract de sponsorizare cu ONG-ul pe care îl avem”.

Meditații pentru Capacitate și centrală de 22.000 de euro

Pagina 1 din 2 12