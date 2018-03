SEX ORAL ÎN SCHIMBUL VOTURILOR, ultima strategie electorală în Italia. POZELE CU INDIVIDA sunt +18. Galerie foto

Dupa ce anul trecut le-a promis bărbaților italieni că va face sex cu ei dacă vor vota împotriva reformelor constituționale propuse de premierul Matteo Renzi, la referendumul din decembrie, iată că modelul italian dorește să-și continuie misiunea sexuală și și-a anunțat revenirea în peisaj, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a împiedicat-o să-și tină promisiunile făcute. Motivul?- A fost mușcată de un câine! În total, 19 milioane de persoane au votat NU la referendumul din Italia.





Aceasta și-a anunțat revenirea după ce a fost nevoită să apeleze la o intervenție chirurgicală costisitoare, potrivit www.dailystar.co.uk.

Motivul?- Actrița Paola Saulino, în vârstă de 28 de ani, care le-a promis un sex oral tuturor votanţilor italieni care au fost împotriva modificărilor constituţiei la referendumul din 4 decembrie 2016, nu-și poate folosi gura câteva luni, aceasta fiind mușcată de față de un câine.

Paola Saulino a mers in zece orase din Italia pentru a-i recompensa pe barbati pentru votul lor, in ceea ce s-a numit Pompa Tour. A luat apoi o mica pauza deoarece acuza dureri acute de mandibula, iar acum a decis sa se aplece si asupra celor 162.000 de italieni care locuiesc in Marea Britanie, deoarece contributia lor a fost la fel de importanta, potrivit The Sun.

Aceasta a devenit faimoasă la nivel mondial după ce a pornit în turneul „pompatour”, în ianuarie 2017, în care i-a recompensat pe toți cei care au votat împotriva modificărilor constituţiei italiene prin sex oral.

„Pompatour este stillul meu de viaţă. Este un mod de a-mi exprima libertatea şi de a-mi exprima personalitatea. Am aflat la închierea turneului că mulţi votanţi au rămas nesatisfăcuţi şi am vrut să încep în acest an un nou turneu, inclusiv în Marea Britanie. Condiţiile erau asemănătoare ca în 2017: bărbaţii se înscriau pe o listă, prezentau un act de identitate pe care apărea ştampila ‘votat 2016’ şi aşteptau cuminţi până îi chemam eu”, a afirmat italianca pentru The Sun.

Însă, actrița nu poate începe, pentru moment, turneul deoarece a fost mușcată de buze, obraz şi nas de un câine, iar doctorii i-a spus că „nu mai facă eforturi majore cu gura” timp de şase luni.

