Operațiunea SERVICIILOR SECRETE de la MIEZUL NOPȚII au schimbat cursul ISTORIEI

New York Times afirmă, bazându-se pe declarațiile unui oficial israelian, că serviciile speciale din Mossad ar fi reușit să pună mâna pe planurile secrete despre programul nuclear al Iranului într-o singură noapte.





Conform dezvăluirilor făcute de oficialul israelian, care a dorit să rămână anonim, din cauza secretului misiunii respective, a declarat că agenții Mossad au descoperit un depozit folosit de agenții iranieni în februarie 2016, astfel că au început de atunci să supravegheze acea clădire.

Într-o noapte din ianuarie 2018, o echipă specială a intrat în acel depozit, ar fi luat documentele originale și s-ar fi întors în Israel în aceeași noapte, a spus acel oficial, menționează Agerpres.

Președintele SUA Donald Trump ar fi fost informat despre această operațiune Mossad chiar de către șeful acestui serviciu secret, Yossi Cohen, care a vizitat Washington-ul în ianuarie.

Același oficial israelian anonim a mai spus că a fost nevoie de timp pentru a studia toate acele documente, mai ales că marea majoritate era în limba farsi.

Însă programul Iranului de a construi arme nucleare nu a fost chiar un secret, mai scrie The New York Times. Existența sa a fost motivul pentru care SUA, sub conducerea lui George W. Bush și Barack Obama, au blocat această țară.

Ambii președinți au spus public faptul că Iranul are un plan pentru o bombă, astfel că SUA împreună cu Israelul a început un program vast de subminare a efortului Iranului. Serviciile de informații americane au concluzionat în 2007 că Iranul a suspendat porțiunea activă a programului nuclear, după începerea războiului din Irak, în 2003, iar Netanyahu a confirmat acest lucru în prezentarea sa de luni seara.

Însă tot el susține că alte elemente ale unei grupări pe care Iranul o numește ”Proiectul Amad” au mers mai departe, sub comanda lui Mohsen Fakhrizadeh, un om de știință iranian.

Luni seara, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că ţara sa deţine “dovezi concludente” legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleară, transmit agenţiile internaţionale de presă.

“Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare”, a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul israelian, adversar înverşunat al acordului internaţional asupra activităţilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv şi în direct la televiziunile israeliene ceea ce a descris ca fiind “copiile exacte” a zeci de mii de documente originale iraniene obţinute în urmă cu câteva săptămâni cu preţul unei “formidabile reuşite în domeniul serviciilor de informaţii”.

Aceste documente, pe hârtie sau în format electronic şi servind ca decor declaraţiei lui Benjamin Netanyahu, constituie “dovezi noi şi concludente asupra programului de arme nucleare pe care Iranul l-a ascuns ani în şir de privirile comunităţii internaţionale în arhivele sale atomice secrete”, a spus prim-ministrul, citat de AFP.

Aceste documente arată că, în pofida asigurărilor primite din partea liderilor iranieni că nu au încercat niciodată să se doteze cu arma nucleară, “Iranul a minţit şi încă foarte mult!”, a declarat el.

Benjamin Netanyahu a făcut acest anunţ în perspectiva datei de 12 mai, termenul stabilit de preşedintele american, Donald Trump, pentru a decide dacă denunţă acordul încheiat în 2015 de cele şase mari puteri (Statele Unite, Marea Britanie, Franţa, Rusia, China şi Germania) cu Republica Islamică.

