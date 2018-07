Niciun SERVICE din țară nu este AUTORIZAT să recondiționeze bare de protecție, jante sau componente, dar ASIGURATORII cer astfel de reparații

Service-urile acuză că sunt prinse între ciocan și nicovală, în condițiile în care unii asigurători insistă pentru reparații și nu pentru înlocuire. În replică, asigurătorii spun că oficialii RAR și ASF fac parte din comisia de avizare a specialiștilor de constatare daune și că reparația este o soluție permisă în manualul de certificare a acestora.

Service-urile auto pot să efectueze doar operațiile pentru care sunt autorizate. Autorizațiile se emit de RAR în urma unui audit tehnic. Momentan nu este niciun atelier autorizat privind recondiționarea componentelor.

Au fost câteva plângeri la RAR în care Registrul a fost sesizat de câteva service-uri privind insisteța societății de asigurări de a menține soluția inițială precizată de asigurator. La o citire a legislației din asigurări, norma 20 care reglementează asigurările RCA se precizează la art. 19, alin. 12, că soluția finală de reparații este a unității reparatoare și din punct de vedere tehnic trebuie să înțelegem că aceasta este soluția corectă. Dacă asiguratorul insistă este o încălcare a Normei 20, iar acest lucru stă în atribuțiile ASF.

„În ultima perioadă am primit până în 20 de reclamații - o parte de la service-uri, o parte de la societățile de asigurări. Societățile de asigurări ne-au înștiintat că sunt service-uri care au efectuat reparații neautorizate - au făcut reparații pe structura de rezistență a vehiculului fără să aibă autorizație. Am făcut un control și service-urile care nu respectau autorizația au fost sancționate. Din partea service-urilor, reclamațiile au fost că asiguratorul insistă pe soluția inițială stabilită de specialistul de constatare daună. Am verificat și am sesizat ASF că acea societate de asigurări trebuie atenționată pentru a respecta legislația. De la 1 ianuarie până în prezent am făcut 215 controale în care s-au depistat ateliere neautorizate și au fost sancțiuni în valoare de 163.000 de lei. Comparativ cu anul trecut, cifrele sunt în scădere pentru că societățile au înțeles că trebuie să respecte legislația. Amenzile sunt destul de mari - pleacă de la 3.000 de lei pentru lipsa inspecțiilor finale care să confirme că autovehiculul indeplinește condițiile de a reveni în circulație și până la 10.000 de lei pentru lipsa de autorizație", a declarat Mihai Dogărescu, șef departament supraveghere piață la Registrul Auto Român