Americanca în vârstă de 36 de ani s-a impus în runda inaugurală la Indian Wells (SUA), în meciul cu sportiva kazahă Zarina Diyas (locul 53 WTA), scor 7-5, 6-3, după o oră şi 33 de minute. În turul II, Serena o va înfrunta pe Kiki Bertens, a 29-a favorită a întrecerii.

După primul ei meci, celebra tenismenă a recunoscut că nu este în forma fizică la care spera să ajungă în tot acest timp. „A fost incredibil, un an și un copil mai târziu. Și acum voi merge acasă la fiica mea. Cu siguranță nu a fost un meci usor. Am mai jucat împotriva ei de câteva ori și am avut câteva seturi strânse. Sunt puțin 'ruginită', dar nu contează. Am pornit pe acest drum și vreau să fac tot ce pot.

Am fost surprinsă de câteva greșeli pe care le-am făcut. Însă acum, la acest turneu, încerc doar s-o iau ușor și să nu pun o presiune prea mare pe mine. Iar asta a fost una dintre puținele ocazii în care am reușit să fac asta. Am început știind că nu voi fi la nivelul la care mi-l doresc în primele meciuri. Am nevoie de timp pentru a reveni”, a declarat Serena Williams după meci, informează WTA.