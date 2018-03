Serena Williams, ELIMINATĂ de sora sa la Indian Wells. „Sunt dezamăgită că am pierdut”

Cel mai așteptat meci de la Indian Wells, Venus Williams vs. Serena Williams, a avut loc în această dimineață în turul III. Câștig de cauză a avut Venus, care s-a impus în fața fostului lider WTA cu scorul 6-3, 6-4.





Serena Williams (36 de ani) a abifat al treilea său meci de la revenirea în circuitul WTA, după mai bine de un an de pauză. Astăzi, fostul lider mondial a părăsit întrecerea din California, în turul III, fiind învinsă de sora sa mai mare, Venus (37 de ani/locul 8 WTA), în minimum de seturi, scor 3-6, 4-6.

S-a consumat, așadar, al 29-lea duel direct între surorile Williams, iar după acest meci, Venus a bifat al 12-lea succes, celelalte 17 întâlniri încheindu-se cu victoria Serenei. Mai departe, în „sferturi”, Venus Williams o va întâlni pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numărul 21.

„Nu a fost un meci uşor, însă este bine să dispuţi meciuri de o astfel de intensitate, chiar dacă nu joc la nivelul la care îmi doresc. Deşi nu am mai jucat de peste un an, sunt dezamăgită că am pierdut. Nu aş fi jucătoarea care sunt dacă aş spune altceva. Mă aşteaptă încă multă muncă, însă ştiu că pot să reuşesc”, a declarat Serena Williams după meciul de astăzi.

