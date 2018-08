Serena Williams, îngenuncheată de o depresie postnatală

Fostul lider WTA a recunoscut că trece printr-o perioadă difi cilă, apărută în urma nașterii primului ei copil. Situația a împins-o să se retragă de la Rogers Cup.





În vârstă de 36 de ani, Serena Williams refuză să predea încă armele în „Sportul Alb”. Chiar și așa, americanca, deținătoare a 23 de titluri de Grand Slam, a reușit în acest sezon să revină în circuitul WTA, după mai bine de un an și jumătate de absență.

În tot acest timp, Serena a dat naștere primului ei copil, o fetită, Alexis Olympia Ohanian Jr. Odată întoarsă pe terenul de joc, sportiva de peste Ocean a fost întâmpinată de un val de critici. Nu mai era la forma fizică de odinioară, iar evoluțiile sale erau „ruginite”, după cum afirmase ea. Tenismena a lucrat intens la aceste două aspecte, iar din martie și până acum, de la revenirea în competiții, cea mai bună perfomanță a înregistrat-o la Wimbledon, fiind finalistă.

A suferit și cea mai drastică înfrângere a carierei

Recent, Serena Williams (locul 26 mondial) a suferit cea mai drastică înfrângere a carierei: 1-6, 0-6, cu Johanna Konta (locul 43 WTA), în primul tur al la San Jose (turneu câștigat de Mihaela Buzărnescu). Astfel, americanca a decis să se retragă de la turneul de la Montreal (Canada), din cauza unor probleme familiale. „Săptămâna trecută nu a fost ușoară pentru mine. Nu doar că a trebuit să accept anumite dificultăți personale, ci am și fost în depresie. În mare parte a timpului am simțit că nu am fost o mamă bună. Am citit mai multe articole despre depresia postnatală și am aflat că poate dura chiar și trei ani dacă nu te tratezi”, a scris Serena pe Instagram.

Pagina 1 din 1