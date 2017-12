Serena Williams a revenit pe teren. Ce a făcut fosta lideră WTA în meciul cu Ostapenko. „Am fost puțin îngrijorată”

Serena Williams a întâlnit-o, sâmbătă, pe Jelena Ostapenko, într-un meci demonstrativ disputat la Abu Dhabi, și a pierdut cu scorul de 2-6, 6-3, 5-10.





Serena Williams a revenit pe teren, sâmbătă, în cadrul unui turneu demonstrativ desfășurat la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Americanca a evoluat împotriva letonei Jelena Ostapenko și a pierdut în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 5-10. Aplaudată furtunos de spectatori Serena a afirmat că a jucat cu gândul la Olympia, fiica ei.

„Să fii mamă este minunat. În timpul meciului am fost puţin îngrijorată, ce-i drept. La un moment dat, m-am uitat către tabăra mea şi am întrebat: Olympia este OK?. Dar e plăcut să mă aflu din nou pe teren”, a afirmat Serena.