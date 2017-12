Serbia NU vrea să adere la NATO. Declarația președintelui Aleksandar Vucic

Serbia are un parcurs pro-european, dar nu are nici o intenție să adere la NATO așa cum susține președintele vecinilor României, sârb Aleksandar Vucic.





„În urma cu nouă zile am fost la Bruxelles, la sediul NATO, iar în fața celor 29 de lideri ai țărilor membre NATO am declarat că Serbia nu are nicio aspirație de a intra în NATO", a declarat Vucic, care intenționează să efectueze o vizită la Moscova în curând, într-un interviu pentru Tass. „Serbia își va menține neutralitatea militară, aceasta a fost și va fi politica Serbiei”, a adaugat el.

Cine face parte din NATO?

Grecia și Turcia s-au alăturat alianței în februarie 1952. Germania a aderat ca Germania de Vest în 1955, iar unificarea germană din 1990 a extins participarea Germaniei cu regiunile Germaniei de Est. Spania a fost admisă la 30 mai 1982, iar fostele țări semnatare ale Pactului de la Varșovia au aderat fie la 12 martie 1999 (Polonia, Ungaria și Cehia), fie în anul 2004 (România, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania și Bulgaria). La 1 aprilie 2009 au aderat la NATO Albania și Croația.

Franța s-a retras din comanda militară în 1966, dar a revenit în 2009. Islanda, singura țară membră NATO care nu are o forță militară proprie, s-a alăturat organizației cu condiția de a nu fi obligată să participe la război.

