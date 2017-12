Reacția lui Șerban Nicolae, după atacul GOLĂNESC la adresa deputatei USR: „Electoratul a trimis-o în Parlament să mă înjure pe mine”

Senatorul PSD Şerban Nicolae a reacționat după conflictul din Parlament, pe care l-a avut cu deputata USR, Cosette Chichirău, despre care a spus că electoratul a trimis-o în Parlament să ia 150 de milioane de lei pe lună, ca să îl înjure pe el.





Pe de altă parte, Șerban Nicolae și-a cerut scuze față de electoratul său, susținând că a răbufnit întrucât nu mai putea să suporte insulta şi calomnia repetate.

”Nu e niciun fel de bucurie sau de satisfacţie. Probabil că electoratul care a trimis-o în Parlament pe doamna deputat a trimis-o exact pentru acest motiv, să ia 150 de milioane de lei pe lună, diurne, cazare, transport şi aşa mai departe, sume forfetare, ca să mă înjure pe mine. Am lăsat-o, a făcut-o de mai multe ori, din păcate pentru mine şi îmi cer scuze pentru asta. La un moment dat am cedat şi am replicat pentru că nu am mai suportat insulta şi calomnia repetate. Faţă de electoratul meu îmi cer scuze, îmi pare rău faţă de oamenii de bună credinţă că nu pentru asta m-au trimis pe mine în Parlament, sper să nu se mai repete (...) Din păcate în faţa unor injurii repetate şi a unor insulte repetate am avut o răbufnire pentru care îmi ce scuze”, a declarat Şerban Nicolae, potrivit News.ro.

Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a făcut circ în plenul Parlamentului, în care au fost dezbătute Legile Justiției. El a lansat un atac fără precedent la adresa deputatei USR. Limbajul folosit de liderul senatorilor social-democrați este greu de reprodus.

„Cum sunt eu penal, ce am furat eu? Penală este mama care v-a făcut așa nesimțită! Dumneata nu ai nicio meserie, nu-ți este rușine să primești banii ăștia nemunciți? Leafa mărită îți place, nu?

Nu vă hliziți fasolea așa la mine! Vă rog frumos, nu mai râdeți, că este o imagine dezolantă. Căutați un coleg alfabetizat, care a terminat două clase și să vă scrie o plângere penală la adresa mea, să vedeți ce am furat eu.

Dumneavoastră sunteți atât de proastă! CV-ul este în poze? Sunteţi atât de proastă încât e incredibil ce spuneţi. Demonstraţi că am fost eu şofer. Aveţi o poză? Poza e CV? Eu am o poză în care dvs faceţi sex anal. Ce să facem?”, a tunat Șerban Nicolae.

