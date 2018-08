Sentințe CONTROVERSATE și INTERCEPTĂRI la COMANDĂ în dosare GRELE. MIZA este FABULOASĂ!

Iată dovada că Sistemul ticălos încă funcționează în România, chiar și după înlăturarea de la conducerea DNA și SRI a capilor Binomului Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. Completul format din judecătorii Daniela Panioglu, Antoaneta Nedelcu (foto) și Mihai Valentin de la Curtea de Apel București a admis joi, 2 august 2018, contestația DNA în cazul lui Elan Schwartzenberg și a menținut arestarea preventivă în lipsă a omului de afaceri. Măsura arestării lui Elan Schwartzenberg a fost luată în complet de divgergență, prin intrarea în complet a Antoanetei Nedelcum judecatorul Mihai Valentinfăcând opinie separată în sensul respingerii contestației DNA împotriva hotărârii TMD de revocare a arestului preventiv a omului de afaceri.





Practic, in prima faza am avut parte de o situatie in care cei doi membri ai completului au pronuntat solutii diferite: judecatorul Mihai Valentin pentru respingerea contestatiei DNA si astfel pastrarea hotararii de revocare a arestului preventiv dispus fata de Schwartzenberg, iar Daniela Panioglu pentru admiterea contestatiei DNA si mentinerea arestului preventiv in lipsa dispus fata de Schwartzenberg. A fost nevoie de un al treilea judecator, iar Antoaneta Nedelcu a facut pe plac DNA inclinand balanta si hotarand desfiintarea hotararii TMB de revocare a arestului preventiv.

Decizia, apreciem noi contra naturii, a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti dupa ce judecatorul Andrei Iugan de la Tribunalul Bucuresti a decis revocarea masurii arestului preventiv in lipsa fata de Elan Schwartzenberg. Masura lui Iugan a fost luata in dosarul in care Schwartzenberg a fost acuzat de DNA de complicitate la dare de mita, in cauza disjunsa din cea a fostului edil al Constantei Radu Mazare, cauza in care Inalta Curte a decis achitarea lui Mazare (acuzat de luare de mita) si a omului de afaceri Avraham Morgenstern (acuzat de dare de mita) (Click aici pentru a citi).

Solutia Curtii de Apel Bucuresti este extrem de dubioasa, fiind evident ca nu se mai justifica aceasta masura fata de Elan Schwartzenberg, judecatorul Iugan invocand temeiul perfect pentru revocarea masurii arestului preventiv. Concret, Iugan a aratat ca atat timp cat instanta suprema a solutionat dosarul principal al lui Mazare-Morgenstern, in baza art. 16 lit. b) "fapta nu este prevazuta de legea penala", nu se justifica dispunerea unei masuri privative de libertate de fata omul de afaceri, intrucat "nu se poate sustine existenta unei suspiciuni rezonabile ca Elan Schwartzenberg ar fi comis infractiunea". Judecatorul Iugan a retinut de altfel si ca pronuntarea unei solutii de achitare in cazul Mazare-Morgenstern "creaza o prezumtie ca toate persoanele implicate in acea activitate infractionala sunt nevinovate" (Click aici pentru a citi).

Aceste argumente nu au contat pentru Curtea de Apel Bucuresti, care prin incheierea nr. 249 din dosarul nr. 48990/3/2017/a1.1 a dispus desfiintarea in totalitate a hotararii TMB si respingerea, ca neintemeiata, a cererii de revocare a masurii arestului preventiv,potrivit www.luju.ro

Iata minuta Curtii de Apel Bucuresti:

