Un senator vorbește despre ședința vechilor PD-L-iști din Modrogan: Vrem să dăm un semnal de unitate în partid!

Senatorul liberal, Viorel Riceard Badea, președinte PNL Diaspora, va participa, miercuri, la ședința liderilor de organizații din aripa ex-PDL-istă, convocată de fostul președinte al partidului, Vasile Blaga. Potrivit senatorului, această întrunire a vechilor democrați-liberali era necesară ținând cont de necesitatea unității în PNL.





„Este o ședință de consultări. (...) Vrem să dăm un semnal de unitate în partid. Să nu uităm că mare parte dintre primarii actuali ai PNL, de exemplu, sunt foști primari PDL. Bineînțeles, o asemenea consultare este necesară, în condițiile în care au apărut tot felul de știri, care, din punctul meu de vedere, au încercat să dezbine PNL.”, a declarat Viorel Badea, la Palatul Parlamentului. înainte de Biroul Politic al PNL.

Întrebat care va fi poziția vechilor democrați-liberali față de Ludovic Orban, în condițiile în care tot mai mulți liberali se declară nemulțumiți de modul în care conduce partidul, președintele PNL Diaspora a răspuns „Eu am văzut chestiunea asta. Partea interesantă este că o spun pe surse, nu o spun oficial. Ceea ce mie îmi dă o senzație de inconfort. Dar poziția noastră va fi una de unitate. Noi am ales un președinte al PNL acum un an, un președinte care, din punctul nostru de vedere, performează, este prezent, are mesaj. În acest moment, eu consider că adevăratul nostru adeversar este PSD, nicidecum colegi din PNL sau partide din opoziție.

De asemenea, senatorul PNL a explicat că a fost chemat la ședință „în calitate de prieten” și că printre subiectele care vor fi discutate sunt problemele din organizațiile foșților PD-L și strategia pentru viitoarele alegeri europarlamentare.

De altfel, întrebat dacă Vasile Blaga ar trebui să fie pe acestă listă pentru Parlamentul European din 2019, senatorul PNL a punctat: „Nu am de unde să știu. Eu consider că orice fost președinte al PNL ar putea să fie pe o listă la europarlamentare.”

Fostul co-preşedinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizaţiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan, miercurea viitoare, ora 16.00, la o întânire unde vor conveni asupra susţinerii lui Ludovic Orban la şefia formaţiunii.

