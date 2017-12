Semn DIVIN sau COINCIDENȚĂ? Ce a apărut la mormântul lui Cornel Patrichi, de Crăciun

Cornel Patrichi, unul dintre cei mai iubiți belerini din România, a murit anul trecut din cauza unui cancer nemilos la plămâni care i-a fost până la urma fatal.





În preajma sărbătorilor, prietenii fostei vedete ProTv s-au dus la cimitir să îl viziteze, gest care i-a impresionat până la lacrimi pe membrii familiei Patrichi.

Mai mult, la mormânt, a apărut, chiar în ziua de Crăciun, un trandafir galben în vaza de pe piatră funerară, exact floarea care îi plăcea lui Cornel Patrichi foarte mult.

“Am fost impresionata atunci cand am vazut ca oamenii care l-au iubit pe sotul meu au venit la locul de veci in aceasta perioada! In plus, i-au adus si florile pe care el le adora si despre care mereu spunea ca sunt o forma de viata! Prietena noastra, Elena, a pus pe mormantul lui Cornel trandafirul galben si i-a aprins si o lumanare! Ii multumesc din suflet si cred, ca de acolo, din Cer, barbatul meu a vazut tot”, a spus vaduva dansatorului pentru WOWbiz.ro.