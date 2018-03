Selecționerul României a trecut prin mari EMOȚII: „Mi-era teamă să nu ne PRĂBUȘIM”

Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a recunoscut că i-a fost teamă că elevii săi vor intra în colaps, în timpul meciului cu reprezentativa Israelului.





Cosmin Contra, selecționerul naționalei României, a făcut o analiză a partidei pe care „tricolorii” au câștigat-o, sâmbătă, în deplasare, cu naționala Israelului (scor 2-1). Gazdele au condus cu 1-0, dar oaspeții au revenit și au întors meciul, datorită golurilor lui Nicoale Stanciu și George Țucudean. Contra a recunoscut că s-a temut atunci când israelienii se aflau în avantaj pe tabelă.

„Cred că a fost o primă repriză pe care am controlat-o. Am avut o singură scăpare, când a avut Chaim ocazia cu capul. După pauză au făcut exact ce le-am zis să nu facă. În repriza a doua, israelienii au avut 20 de minute bune și au marcat. Au schimbat bine și noi nu ne-am așezat bine. După golul lor am schimbat imediat, cu Chipciu, Stanciu și Mitriță. Aveam nevoie de viteză pe benzi și să fim mai dezechilibranți. E bine că am reușit să întoarcem scorul. Am avut atitudine. Mi-era teamă să nu ne prăbușim după golul lor, așa cum se întâmplă de multe ori cu echipa noastră națională. Au fost multe lucruri pozitive, dar și greșeli. Avem jucători tineri, dornici să se afirme. Nu mi-a fost frică să-l bag pe Bancu fundaș stânga. Eu l-am urmărit. A fost foarte bun la Craiova și a crescut pe faza defensivă. Aveam nevoie de incursiunile lui. Azi a făcut un meci bun”, a spus Contra la Pro x.

