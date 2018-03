Ghid rapid de selectie pentru toner imprimanta

In timp ce majoritatea utilizatorilor de imprimanta cunosc diferentele dintre cartuse si tonere pentru printare, pentru utilizatorii noi aceste notiuni pot fi neclare.





Astfel, un toner imprimanta performant este total diferit de un cartus de cerneala, utilizand tehnica imprimarii cu laser cu ajutorul unei pulberi de carbon natural (grafit) prin combinare diferitelor tipuri de culori poligrafe.

Imprimarea a devenit o componenta vitala a zilelor noastre: activitatea zilnica a companiilor, desfasurarea activitatilor scolare, asigurarea documentelor juridice, iar variantele de inlocuire a imprimantelor se dezvolta cu fiecare zi.

De unde puteti achizitiona produse originale?

In prezent, atat imprimantele, cat si consumabilele pentru imprimante pot fi achizitionate online sau prin intermediul magazinelor fizice de specialitate, care asigura servicii complete.

Fie ca optati pentru varianta achizitionarii dintr-un magazin fizic sau online, asigurati-va ca selectati doar reprezentate care distribuie produse originale fabricate de brandurile cunoscute sau de terte companii consacrate in acest domeniu.

Cumparaturile online asigura utilizatorilor mai multe avantaje: vizualizarea rapida a tuturor variantelor de consumabile, a pretului si a ofertelor existente in momentul vizualizarii.

Comparativ cu vizualizarea in magazinele fizice, cataloagele online va permit analiza detaliata a informatiilor legate de numarul de pagini imprimate, garantia acordata si alte specificatii ale producatorului.

Ce branduri producatoare de tonere sunt recomandate utilizarii frecvente?

Selectarea articolelor compatibile pentru imprimanta fabricate de companiile consacrate garanteaza aceeasi calitate a imprimarii si protejarea componentelor imprimantei sau multifunctionalei, insa puteti alterna consumabilele originale cu cele compatibile pentru a va asigura de durata indelungata de utilizare.

Specialistii magazinului online TonerPro.ro selecteaza doar produse de calitate, fabricate de companii cu activitate intensa in procesul de fabricare a celor mai performante consumabile din ultimele decenii.

Orink – Costuri reduse de tiparire si grija pentru mediul inconjurator

Este una dintre companiile care si-a dedicat anii de activitate dezvoltarii produselor prietenoase cu mediul, preocupandu-se ca la asamblarea tonerelor comercializate sa se utilizeze doar materiale si componente organice.

In cei peste 20 de ani de activitate, Orink (1996) a fabricat nenumarate produse compatibile pentru mii de modele – cartuse si tonere, menita sa asigure si sa mentina standardele de performanta ridicate de producatorii cartuselor originale.

Katun – Eficienta imprimarii zilnice si rezultate optime

Fondata in 1979, compania Katun este unul dintre cei mai mari producatori si distribuitori de consumabile pentru imprimante din intreaga lume.

Activitatea companiei este axata pe 3 directii principale: productie, vanzare si distributie articole pentru fotocopiatoare, imprimante si multifunctionale.

Consultanta gratuita pentru selectarea unui toner imprimanta potrivit modelului de imprimanta folosit

Odata ce accesati magazinul TonerPro, veti identifica rapid in stanga paginii modalitatea rapida si facila de cautare a unui anumit produs: functie de cautare poate fi folosita de catre orice vizitator al site-ului, fie ca detine sau nu un cont de utilizator.

Dupa introducerea caracteristicilor imprimantei pentru care este nevoie de un toner sau cartus (model, serie, numar imprimanta) vor fi listate toate variantele disponibile pe stoc pentru respectivul model.

In cazul in care doriti informatii suplimentare in ceea ce priveste produsele cautate, modalitati de plata si livrare, puteti contacta telefonic unul dintre reprezentantii companiei:

021 348 15 19

