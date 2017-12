ŞEFUL Poliţiei Rutiere, acuzat de UCIDERE din culpă. Primele DECLARAŢII

Şeful Poliţiei Rutiere din judeţul Giurgiu a făcut primele declaraţii după ce a fost acuzat de ucidere din culpă şi braconaj.





Şeful Poliției Rutiere din Giurgiu, care este acuzat de omor din culpă și braconaj, a făcut primele declarații cu privire la incidentul în care a fost implicat.

Acesta plecase la vânătoare ilegală de rațe și l-a împușcat din greșeală pe un coleg de-al său.

”Mă cunoșteam cu el de 30 de ani și era unul dintre ce mai buni prieteni ai mei. Discutam orice problemp cu el. Ce s-a întâmplat a fost un lucru nefericit.

Barca s-a răsturnat cu noi. El era la vâsle. Prinsese o porțiune de liană în apă, atunci s-a aplecat în partea dreaptă, ne-am răsturnat. Am ținut legătura cu ei, am procedat ca în filmul Titanic. La mal am ajuns doar doi", a declarat acesta, conform Antena3.