Șefa ÎCCJ, DEZVĂLUIRI despre amestecul CE în justiție. „E greu de acceptat ideea că altcineva, din exterior, se poate interesa de dosarele...”

Preşedintele Instanţei Supreme, Cristina Tarcea, susţine, referitor la o solicitare a CE din 2012, privind informaţii legate de anumite dosare de corupţie, că e greu de acceptat ca cineva din exterior să se intereseze de dosare aflate pe rol.





„Am citit şi eu lista şi recunosc că m-a surprins pentru că nu obişnuim noi, judecătorii, să ne interesăm de dosarele altui judecător şi e greu de acceptat ideea că altcineva, din exterior, se poate interesa de dosarele aflate pe rol. Am participat la numeroase misiuni MCV. Toate aceste sunt pregătite de Ministerul Justiţiei, nu există o comunicare directa ÎCCJ sau alte structuri şi misiunea MCV pentru că coordonatorul este Ministerul Justiţiei şi toata corespondenţele, temele de discuţie se derulază prin MJ.

Am fost şi eu curioasă să vedem cam ce ascund arhivele nostre şi nu am găsit vreo adresa către noi prin care să ni se solicite relaţii cu privire la anumite dosare”, a declarat Cristina Tarcea la Antena 3. Comisia Europeană a adresat, în martie 2012, o scrisoare ministrului Justiţiei de la acea vreme, Cătălin Predoiu, în care se cereau fişe cu privire la dosarele de corupţie, care să conţină informaţii privind calitatea inculpaţilor, etapele evoluţiei şi motivele amânărilor, potrivit unui document prezentat de Antena 3 în luna martie. Șefa ÎCCJ, DEZVĂLUIRE BOMBĂ în scandalul protocoalelor secrete. Ce s-a întâmplat între 2009 şi 2014. „Am fost surprinsă!”

Cristina Tarcea a vorbit și despre protocoalele secrete...

Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției, a vorbit pentru Antena 3 despre protocoalele secrete. Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, vorbeşte despre protocolul secret semnat de instituţia pe care o conduce şi SRI. Judecătoarea oferă o informaţie de-a dreptul halucinantă: între 2009 şi 2014, mandatele de interceptare pe siguranţă naţională s-au dat de ÎCCJ în baza protocolului, nu în baza legii.

„Cred că nu este un secret pentru nimeni că în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii chiar eu am ridicat problema și a protocoalelor și am ridicat pentru că este momentul ca lumea să cunoască adevărul, să ia măsuri dacă se impun atunci când lucrurule nu s-au derulat potrivit legii și să reevalueze toate acuzele care s-au adus, dacă se constată că ele sunt nefondate. În ceea ce privește protocolul încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte, mie îmi este destul de greu să mă pronunț.

Sunt membrul CSM, am înțeles că ei la ședința la care eu nu am putut participa a fost sesizată Inspecția Judiciară și ar trebui să mă pronunț, iar un al doilea aspect, în anumite cauze, au fost invocate și aspecte care țin de respectarea acestui protocol. Nu vreau să expediez acest subiect. Și la nivelul Înaltei Curți am descoperit un protocol. Am rămas surprinsă. Este încheiat în 2009, nu mai are aplicabilitate de la 1 februarie 2014. Am rămas suprinsă de persoana care l-a semnat, un eminent profesor de drept constituțional”, a declarat Tarcea.

"Am rămas surpinsă când am aflat că şi noi avem un protocol. Este încheiat în 2009 şi nu mai are aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014. Am rămas surpinsă de persoana care l-a semnat. Am încercat să-mi explic raţiunea unui asemenea protocol. Eu nu găsesc decât o singură explicaţie", a declarat Tarcea într-un interviu la Antena 3.

