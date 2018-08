Candida la ȘEFIA DNA, dar era ACUZATĂ de GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT. Cât s-a „LUCRAT” la dosarul acesteia

Elena Grecu, deși era acuzată de constituire de grup infracțional organizat și abuz în serviciu, a candidat la șefia DNA. Aceasta avea și un dosar deschis în acest sens, urmărirea penală fiind deja începută.





DNA nu s-a grăbit cu dosarul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat în mai 2017 redeschiderea urmăririi penale față de procuroarea Elena Grecu din cadrul aceleiași structuri, cea care a candidat pentru șefia DNA. Un dosar redeschis chiar de șeful Secției I DNA Gheorghe Popovici, dar în care de mai bine de un an, cercetările au rămas în faza de „în rem”, cu privire la faptă.

„In martie 2016, Grigore Dumitrel a formulat o plangere penala impotriva mai multor magistrati, printre care si Elena Grecu si procurorul DNA Andrei Bodean, fosta candidata la sefia parchetului anticoruptie fiind acuzata de participare la un grup organizat in vederea savarsirii de infractiuni, abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals si favorizarea faptuitorului. Dosarul a fost inchis, dar solutia de clasare a fost atacata cu plangere de Grigore Dumitrel, iar actiunea acestuia a fost admisa in ianuarie 2017”, scrie Luju.

Plângerea formulată de Grigore Dumitrel a fost admisă de Gheorghe Popovici în 18 ianuarie 2017, care a constatat că „probatoriul administrat în cauză este insuficient ca să poată ajunge la o concluzie cu privire la existența ori inexistența faptelor sesizate”, iar „temeiurile pe care s-a întemeiat soluția de clasare nu subzistă”.

ÎCCJ a confirmat în luna mai, anul 2017, redeschiderea urmăririi penale, dar de atunci, cercetările nu au mai depășit faza de „în rem”, mai notează sursa citată.

Lumeajustitiei a făcut o revenire, iar într-un răspuns primit vineri, 10 august 2018, DNA a venit cu precizări:

„Dosarul la care faceti referire se afla in lucru pe rolul DNA – Structura Centrala, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapta ('in rem'). Aceasta etapa nu are caracterul formularii unor acuzatii impotriva unei persoane, ci are doar semnificatia instituirii cadrului procesual in care se pot strange primele probe cu privire la o anumita fapta. Alte informatii privind stadiul anchetei nu pot fi oferite in conformitate cu prevederile art.12, alin.1, lit. e) din legea 544/2001”.

