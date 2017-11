Un fost ŞEF al SECURITĂŢII a vorbit despre TERORIŞTI: „E important să-i PRINZI, nu să-i OMORI”

Avi Dichter, fostul şef al Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, se pregăteşte să devină viitorul prim-ministru al Israelului.





Avi Dichter a condus Shin Bet timp de cinci ani. Fostul şef al scurităţii interne din Israel a vorbit, într-un interviu acordat pentru Digi24, despre terorism, susţinând că pe un terorist „e important să-l prinzi, nu să-l omori”.

Avi susţine că în termeni de securitate, unu plus unu nu fac doi, ci 11, motivând că informaţia circulă foarte repede, şi că dacă un terorist ar vrea să ajungă într-un oraş mai îndepărtat, ar avea nevoie de ajutorul mai multor persoane.

„În termeni de securitate, noi spunem că 1+1 nu fac 2, ci 11. De ce? Pentru că fiecare are un prieten foarte apropiat căruia vrea să îi împărtăşească secretul sau de ajutorul căruia are nevoie. Dacă vrea să treacă dintr-un oraş mai apropiat în Israel, îi ia un sfert sau jumătate de oră. Dar dacă are nevoie de cineva să-l ia din Ramallah, din teritoriile Autorităţii Palestiniene, apoi să ajungă în Ierusalim, apoi să meargă la Tel Aviv, are nevoie de diferite persoane să îl ajute.

De aceea se ajunge ca 1+1, în loc de 2 să ajungă la 11, număr care creşte dramatic probabilitatea ca aparatul de contraterorism, precum cel din care am făcut eu parte, să obţină informaţia, să îl blocheze şi să prevină atacul terorist. Nu este singura armă. A fost construit numai pentru securitate. A fost aproape în întregime de-a lungul graniţei din 1967, dar nu este un gard politic, ci unul de securitate, poate fi construit într-un timp foarte scurt, poate fi distrus sau îndepărtat la fel de simplu, indiferent dacă este un gard sau un zid. Scopul este doar unul de securitate şi atât”, a spus fostul şef al Securităţii.

Acesta a mai precizat că lupta împotriva terorismului nu este doar ceva de moment. Este o acţiune continuă, care trebuie întreprinsă în fiecare zi, lună, an. De asemenea, Avi consideră că cel mai important este să prinzi un terorist pentru a obţine informaţii de la acesta.

