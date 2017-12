SECVENȚE INCENDIARE cu procurorii lui Kovesi. Ce i-a mânat în LUPTĂ pe ”EROII de la DNA”? ”Telepatici”, ”portocale”,”veverițe”, sub CUPOLA ANTICORUPȚIEI?

Sunt ”telepatici”, ”portocale”, ”veverițe”, colecționari cu acte în neregulă de tablouri... Ei susțin că au avut în comun și că i-a unit lupta împotriva corupției și celebrul stat de drept. Toți s-au făcut însă remarcați, în peisajul justiției din România prin cu totul și cu totul altceva. "Eroii DNA", în persoana procurorilor Mircea Negulescu (aka– Portocala sau Zdreanta), Lucian Papici, Emilian Eva sau Alexandra Carmen Lancranjan, (aka - Veverita) și-au făcut un titlu de glorie cu dosarele pe care le-au instrumentat și le-au trimis în instanță. Cei enuntati mai sus, cu exceptia procurorului Alexandra Carmen Lancranjan, au ajuns sa aibă, la rândul lor, dosare penale și să fie cercetati pentru infractiuni de coruptie sau crima organizată. Jurnaliștii de la Lumea Justiției au prezentat un video în care fiecare dintre cei enumerați mai sus și-au arătat clasa.





"Noi suntem DNA si nu ne lasam", declara Laura Codruta Kovesi la inceputul unei filmari care are scopul de a arata cine este de fapt DNA si cine a lucrat marile dosare de coruptie din Directia condusa de Kovesi.

”Nu va asteptati sa vedeti figuri luminate care au facut dosare de mare coruptie pe la companii straine, descoperind prejudicii la bugetul de stat de sute de milioane de euro, caci astfel de dosare nu auzim sa se fi lucrat in DNA. Cunoastem toti insa dosare precum "Referendumul", "Tony Blair", "Birsan", "Politistii de frontiera", "Telepatia" si alte asemenea care au avut drept tinta, oameni politici, judecatori sau sefi de institutii care, probabil, deranjau prea tare. Asa cum ii cunoastem si pe cei care au lucrat dosarele cu care DNA a defilat si cu care se identifica. In filmarea pe care Lumeajustitiei.ro o prezinta integral mai jos sunt prezentati.

STENOGRAME ISTORICE care arată MURDĂRIA DIN JUSTIŢIE. Denunţătorul către Portocală: „Băgăm oameni nevinovaţi la puşcărie” Negulescu: „SEMNEAZĂ ÎN P**A mea!”

Exceptia din filmare care nu are dosar penal, Alexandra Carmen Lancranjan se remarca insa prin altceva: prin dispretul pe care il manifesta pentru Drepturile Omului, asa cum insasi recunoaste in videoclip. Considerand de apreciat sincera sa marturisire, procuroarea "Veverita" e mandra de faptul ca in timp ce facea facultatea de drept "a picat cu brio" examenul la Drepturile Omului: "Obiectul pasiunii mele de obicei imi este profund nesuferit si antipatic. Astfel incat, in prima parte a vietii mele ca om al dreptului, in anul IV de facultate, am picat cu brio primul examen la Drepturile omului. Mi se parea absolut plictisitoare si anosta materia”, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro.

Filmarea cu Eroii DNA care circula pe Facebook in aceste zile poate fi văzută AICI

Loading...