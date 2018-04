SECRETUL CUTREMURĂTOR al tânărului MORT în Făgăraș. Ce și-a A VRUT în locul unei petreceri de majorat

Tânărul de 18 ani, care a murit în Munții Făgăraș, a avut de ziua lui o dorință care l-a costat viața. El și-a dorit şi-a dorit să cucerească Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă în locul petrecerii de majorat.





S-a ținut de cuvânt și a plecat în expediția vieții lui alături de tatăl său și un prieten. Niciunul nu a supraviețuit. „Deşi am plecat cu gândul de a urca pe Moldoveanu in locul unei petreceri de majorat, vremea s-a dovedit a fi foarte capricioasă, având parte de ploaie, lapoviţă, ninsoare și viscol din belşug. (…) Oricum, am încercat să răzbim prin toata zăpada şi prin ceaţă, în a doua zi însă ne-am oprit mai sus de Cabana Turnuri, la asa zisul Zid al Morţii, aproximativ 1900 de metri, unde am fost forţaţi să punem cortul.

De dimineaţă am mai încercat încă o datã sa urcăm însă viscolul ne-a spulberat orice speranţe, asa că am decis sa ne întoarcem, neavând rost sa riscăm. Cam astea ar fi, chiar dacă nu am reuşit să-mi ating obiectivul a fost o tură «challenging» din care am avut foarte multe de învăţat şi mi-am promis că o sa cuceresc Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă cât de curând posibil”, scria Octavian în luna decembrie.

Octavian s-a întors în 30 martie pentru a-şi ţine promisiunea, însă a murit pe munte, alături de tatăl său şi de un prieten al acestuia, anunță Antena 3.

