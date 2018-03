SECRETELE GRELE ale României anilor 2000, DECLASIFICATE? Mize grele pe axa SRI-Kovesi-Lazăr. Breaking news

Demersul premierului Viorică Dăncilă, care a solicitat vineri desecretizarea protocolalelor încheiate între SRI şi alte instituţii ale statului, „având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcţionarea României că stat democratic în care funcţionează separaţia puterilor în stat, precum şi poziţia oficială exprimată astăzi de Administraţia Prezidenţială“, a atras o analiză din partea jurnalistei Antenei 3, Ana-Maria Roman.





Aceasta a făcut o analiză a ultimelor ştiri legate de acest subiect şi a avansat un scenariu care conţine variante ce pot produce efecte istorice la nivel înalt.

„Avem asa:

Luni: Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu declara la TVR ca deciziile CSAT nu reprezinta o baza legala pentru protocoale si ca vom avea o surpriza daca ele vor fi facute publice

Joi: Senatorul Serban Nicolae ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa desecretizeze protocoalele

Vineri: Presedintele Romaniei da un comunicat in care spune ca deciziile CSAT nu au prevazut incheierea protocoalelor si ca ele pot fi desecretizate doar la initiativa institutiilor emitente, prin HG.

Vineri seara, dupa 21:00, premierul Viorica Dancila, in urma comunicatului Administratiei Prezidentiale, cere institutiilor emitente de protocoale secrete sa initieze procedura de declasificare.

Din experienta am invatat sa nu mai cred in coincidente. Desecretizarea protocoalelor se cere de doi ani, inclusiv de asociatiile de magistrati. Pana acum subiectul a fost ignorat de cei cu putere de decizie, inclusiv de presedinte (care are obiceiul sa ignore orice scandal pe tema mafiei din justitie). Protocoalele TREBUIE declasificate fiindca sunt ilegale insa ma intreb ce s-a intamplat de in sfarsit i-au dat curs. Urmeaza asa: (cred eu..)

la inceputul saptamanii viitoare: SRI va anunta ca declasifica protocolul cu Ministerul Public si posibil celelalte 65 de institutii cu care are astfel de intelegeri. E nevoie insa si de acordul celeilalte parti.

Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, va fi pus in sah. Va trebui sa aleaga intre a o proteja, in continuare, pe Laura Codruta Kovesi (semnatara protocolului in 2005) si a da curs solicitarilor. Daca se incapataneaza, se izoleaza si intra in conflict cu tot statul, daca nu, iese din misiunea pe care i-a incredintat-o Raluca Pruna.

(Ca sa intelegeti contextul: Tiberiu Nitu a fost inlaturat de Kovesi de la conducerea Ministerului Public cu un dosar in care nu s-a mai facut nimic de trei ani (ca a beneficiat de o motocicleta antemergator). La scurt timp, prietena doamnei Macovei de la Bruxelles, Raluca Pruna, sustinatoare a Laurei Codruta Kovesi, l-a adus Augustin Lazar pe aceasta functie. Despre Lazar s-a vorbit ca ar fi avut dosar la dna dar informatia nu a fost niciodata confirmata de institutie. Oricum, Lazar a primit in urma cu o luna un avertisment. Traian Berbeceanu, un apropiat al Laurei Codruta Kovesi, a declarat la ICCJ ca Lazar a intervenit la el sa nu puna sub acuzare un interlor (fapta penala, competenta dna). Traian Berbeceanu este politistul pentru care DNA a deschis dosar unor procurori DIICOT, si a intrat in conflict direct cu DIICOT, pentru ca l-ar fi pus acuzare fara destule probe”, a scris jurnalista Ana-Maria Roman pe contul său de Facebook.

