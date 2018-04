SECRETELE din spatele Protocolului SRI-ÎCCJ. LUJU: „Din 2007 și până în septembrie 2014, Înalta Curte a emis în mod ilegal...”

Se dezleagă greu misterul protocolului încheiat, în 2009 între Inalta Curte si SRI, protocol semnat de fostul presedinte al Instantei Supreme, prof.dr. Nicoale Popa, si tandemul Maior-Coldea. Potrivit unor informații publicate de Luju.ro, protocolul a fost semnat după ce, în anul 2007 România a fost condamnată la CEDO ân cauza Dumitru Popescu, care fusese inculpat în dosarul Tigareta II și ascultat pe mandat de siguranță națională de catre SRI, mandat emis de un procuror.





Mai exact, potrivit Luju.ro CEDO a stabilit că „procurorul nu este un magistrat independent si toate dosarele SRI au fost la un pas sa sara in aer. Dar nu au mai sarit pentru ca a intervenit ilegalul protocol, in care s-a stabilit ca Procurorul General al Romaniei sa faca filtru de legalitate al mandatelor cerute de SRI, iar niste judecatori anume desemnati de presedintele ICCJ sa emita mandatul. Șefa ÎCCJ, DEZVĂLUIRI despre amestecul CE în justiție. „E greu de acceptat ideea că altcineva, din exterior, se poate interesa de dosarele...”

Pana la intrarea in vigoare a noilor Coduri penale, in anul 2014, (cand s-a modificat si Legea 51/1991, in conformitate cu noile Coduri) asa s-a lucrat, ilegal, pe protocol secret. Culmea e ca Legea 51/1991 privind siguranta nationala a prevazut pana in septembrie 2014, la art. 13, ca mandatele de siguranta nationala se emit de catre Procurorul General al Romaniei. Pe durate de maxim 6 luni care pot fi prelungite de fiecare data, cu cate 3 luni”, spun jurnaliștii de la Lumea Justiției.

”Rezulta foarte clar ca din 2007 (data deciziei CEDO) si pana in septembrie 2014 (modificarea Legii sigurantei nationale, in conformitate cu noile Coduri penale) Inalta Curte a emis in mod ilegal mandate pe siguranta nationala in pofida articolului 13 din Legea 51/1991 care prevedea ca mandatele se emit de Procurorul General al Romaniei. Asta a facut Maior cu Coldea si cu Kovesi, au facut niste protocoale, inclusiv cu Inalta Curte, in care au modificat procedura de emitere a mandatelor pe siguranta nationala, in secret, ocolind Parlamentul Romaniei, stabilind urmatorul circuit al unui mandat:

-Cererea SRI de emitere a unui mandat de interceptare;

-Supunerea cererii filtrului Procurorului General al Romaniei, care dadea aviz de legalitate;

-Trimiterea cererii la Inalta Curte, unde dosarele nu erau repartizate aleatoriu, ci de catre presedintele ICCJ, care se afla in intelegere secreta cu SRI;

-Se emitea mandatul in 100% din cazuri (circa 4.000 de mandate pe siguranta nationala)

Facem o rectificare! A existat, in 2015, un singur mandat de siguranta nationala respins de Inalta Curte (Exceptia care confirma regula)”, mai arată sursele citate.

