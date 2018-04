„În continuare, e secret.” MAREA NECUNOSCUTĂ pe axa ÎCCJ-SRI. Cine s-a decis să vorbească? Protocoalele secrete între instituţii

Radu Cristescu, un important lider PMP, a decis că este timpul pentru a vorbi deschis cu privire la celebrele protocoale secrete între cele mai importante instituţii din România. Astfel, fostul presedinte al Agentiei Domeniilor Statului a avansat un scenariu în care ar fi implicate nume grele din structurile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Serviciului Român de Informaţii.





„Acele protocoale se bazează pe 11 legi, pe trei ordonanțe de urgență și pe cinci hotărâri ale CSAT-ului, dar din acele cinci hotărâri – două din 2005 și trei din 2006 – sunt două pe antiterorism, două pe contraterorism", a spus Radu Cristescu.

„Degeaba va veni acum CSM-ul și va spune: e nelegal. Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un complet de judecată, trebuie să decidă că aceste protocoale sunt nelegale. După, putem discuta", a mai spus liderul PMP. "Știți unde e pericolul? Există un protocol separat între Înalta Curte de Casație și Justiție și SRI. În continuare, e secret. E de pe surse. Unul e între Înalta Curte și SRI", a mai precizat politicianul în cadrul interviului acordat DCNews.

„Dacă Înalta Curte va stabili că este legal, atunci ne cerem scuze, mergem acasă și ajungem la concluzia că suntem niște tâmpiți și ne merităm soarta, mă iertați. Sau dovedim că suntem un popor care plânge după Ceaușescu și Stalin”, a mai spus acesta.

Amintim că fostul premier Victor Ponta a declarat recent că în perioada în care a condus Guvernul (2012-2015) a fost încheiat un „protocol" între SRI și ANAF, autorul acestuia fiind fostul șef al Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu.

Întrebat dacă „a existat vreun moment” în care protocoalele încheiate de SRI cu alte instituții „ar fi servit unei cauze nobile", Ponta a răspuns, în data de 3 aprilie, într-o emisiune la TVR 1:

„Eu vă spun un protocol pe care îl știu, cu care am fost de acord, și care a încetat din 2017 și se vede, și anume schimbul de informații dintre ANAF și SRI. Din punctul meu de vedere, când e vorba de bani, am avut nevoie de cei de la SRI să-i supravegheze pe cei de la ANAF și pe cei de la ANAF să-i supravegheze pe cei de la SRI. Și uite așa, schimbând informații, într-un an de zile, cu taxe mai mici, am colectat la buget cu 2 miliarde de euro în plus”

Întrebat dacă „și unii și alții furau”, Ponta a zis: „Domn’e, banul e ochiul dracului”.

„Șeful ANAF (a încheiat protocolul cu SRI, n.red), cu acordul meu. Am lucrat foarte bine cu Gelu Diaconu pentru că a adus bani mai mulți la buget. Și mi-a zis: `Domn’e, echipa veche, Garda Financiară, ăia, sunt băgați cu tot felul de firme, hai să facem ceva’. Am dat pe unii afară, dar degeaba îi dădeai pe unii că îi luai pe alții. `Hai să îi speriem cumva, hai să-i supraveghem, hai să facem`. Deci a fost un lucru bun ăla. Am știut de el și am fost de acord cu el”, a adăugat fostul premier la TVR 1.

Diaconu respinge protocolul

