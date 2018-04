SECRET MISTIC TERIBIL la metroul din Bucureşti. CREATURĂ SUPRANATURALĂ găsită de muncitori. Breaking news

Contele Incappuciato a dezvăluit un secret mistic din România, ținut ascuns mai bine de câteva zeci de ani. Acesta a vorbit despre creatura supranaturală pe care mai mulți muncitori au găsit-o la un metrou din București.





„Cu ocazia unor săptături în anii 1985-1990, la galerile din metrou, doi munciori au descoperit în zona Izvor, în spatele unei uși metalice, o creatură, o entitate umanoidă, care stătea în stare de conservare. Era de o frumusețe răpitoare, dar luciferică, nici moartă nici vie, avea o tunică roșie, așa cum erau purtate în antichitate adică ceva frumos, cu fir brodat, cu lucrătură fină. Unul dintre muncitori s-a dus să-i alerteze pe cei care supraveghiau, ceilalți care mai erau acolo, au venit, au constat, au plecat să mai aducă ceva material și au lăsat la fața locului trei muncitori de pază ca să nu se întâmple nimic cu acea...acel artefact să-i spunem așa. Atunci când s-au întors nu mai era nimic, nici entitatea, nici muncitorii, nici ușa”, a povestit Contele Incappuciato.

„Este o chestie foarte enigmatică și înfricoșătoare în același timp să știi ce se află în subteranul Bucureștiului”, a mai spus acesta, conform Antena3.

Autorii cărți „Secretele României subterane” scriu că ar exista 500 de tuneluri și catacombe săpate din vremurile străvechi, unele sunt săpate sub munți, altele sub cetăți. Inițial aveau rolul de refugiu, dar ulterior au fost lansate mai multe ipoteze. Sub Munții Bucegi ar fi o bază militară secretă, alții că e o zonă controlată de extratereștri.

„Reteaua energetică s-a desprins de cea subterenă, au loc schimbri pe continetul european. De ce munții noștii se numesc Carprați, unghiul făcut între Carpații Occidentali și Meridionali este identic cu unghiul piramidei lui Keops. Acest loc, numit grădina Maicii Domnului. (...) Tuneluri subterane de sub întreaga Europă, inclusiv la noi. De ce se numesc Carpații așa? Carpata, în sanscrită a pornit acest nume: „Locul unde a coborât lumina pe pământ”, susține Contele Incapucciato.

